Trump, con ganas de "poner de rodillas" a América Latina en 2019

Durante su viaje a Irak, el presidente estadounidense mencionó la retirada de tropas de Siria y Afganistán y habló, brevemente, de la estrategia para poner fin a dos décadas de invasiones militares. Dio como ejemplo el paso de Estados Unidos en Libia e Irak, entre otros.

© REUTERS / Jonathan Ernst El "ingenioso truco" de Trump para deshacerse de un bien poco rentable en Siria

Trump no llegó a anunciar el repliegue de tropas norteamericanas en Irak, aunque sus palabras indican que esta opción puede estar sobre la mesa en el futuro dentro de su política de 'America First' —Estados Unidos Primero—.

Entonces surge la pregunta, si Washington retira sus tropas de Oriente Medio, ¿a dónde dirigirá su atención?, ¿será hacia el 'patio trasero', como la Casa Blanca percibe a América Latina?

Sputnik conversó con Carlos Romero, profesor e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, para conocer su pronóstico en cuanto a la política de EEUU en la región a corto plazo.

Más aquí: Maduro denuncia "el complot de la Casa Blanca para imponer un gobierno dictatorial en Venezuela"

Romero anticipó que en 2019 la relación de Estados Unidos bajo la Administración Trump con el hemisferio occidental será difícil.

"El presidente Trump tiene una política hemisférica que prácticamente pone de rodillas a todos los gobiernos latinoamericanos que están a favor de la idea de panamericanismo —la integración de todos los países de las Américas—, algo que no se veía desde hace mucho tiempo; [mientras que] a los que están en contra, les ejerce una presión desmedida como es el caso de Nicaragua y Venezuela", pronunció.

Sin embargo, Romero dudó de que haya una relación causal entre el accionar del Gobierno de Estados Unidos en Oriente Medio y su política para con América Latina, ya que la situación en el mundo árabe es sumamente complicada.

No te lo pierdas: Historietas de cómo Trump "derrotó" a ISIS en Siria

"Nosotros no tenemos guerras civiles, no tenemos diferencias de carácter étnico ni religioso. En América Latina no está presente el terrorismo como en Oriente Medio. Tenemos problemas de otra naturaleza, fundamentalmente políticos, de carácter geopolítico, por lo cual no podemos comparar ambas situaciones", explicó.

El experto no excluyó que puedan darse otras situaciones como, por ejemplo, una hostilidad entre Estados Unidos y Rusia que pueda tener un efecto en América Latina.