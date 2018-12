Ankara no ve necesario celebrar una nueva cumbre turco-rusa sobre Idlib

BAKÚ (Sputnik) — Por ahora no hay necesidad de celebrar una nueva cumbre entre Rusia y Turquía sobre la situación en la provincia siria de Idlib, declaró el ministro de Exteriores de Turquía, Mevlut Cavusoglu.

"No necesitamos una cumbre. De hecho, continuamos trabajando a distintos niveles, no necesitamos otra cumbre, porque no estamos ante una situación extraordinaria", dijo el canciller a la prensa preguntado sobre la fecha de la próxima cumbre.

El ministro subrayó que "nuestros militares, inteligencia, ministros de Exteriores trabajan en estrecha cooperación" sobre el asunto.

"Hacemos todo lo que está a nuestro alcance para preservar el memorando sobre Idlib y mantener la calma en la zona", recalcó.

© AP Photo / Hassan Ammar "Los países garantes de Astaná definirán el destino de Siria"

Asimismo afirmó que Rusia y Turquía "están intensificando los esfuerzos para crear el comité constitucional y celebrar su primera reunión cuanto antes".

El 17 de septiembre los líderes de Rusia y Turquía, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, firmaron en la ciudad rusa de Sochi un memorando que busca mejorar la situación en la gobernación Idlib, a donde se habían ido trasladando los grupos rebeldes reacios a abandonar la lucha armada contra el Gobierno sirio.

El acuerdo establece en la provincia una zona desmilitarizada de 15 a 20 kilómetros en la línea de separación entre la oposición armada y las tropas sirias, libre de terroristas, sin armamento pesado en manos de opositores, y controlada por las tropas turcas y la policía militar rusa.

De momento, el proceso de la retirada de los terroristas de la zona se ve entorpecido.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo a inicios de diciembre que "de momento no todo les sale bien a nuestros socios turcos, pero ellos trabajan para establecer allí la zona desmilitarizada".