El secretario general de la ONU insta a detener la guerra en Yemen

Para el jefe de Naciones Unidas, existe la posibilidad de darle a entender a los bandos que de esas acciones bélicas nadie saldrá ganando.

"Hay que poner fin a los enfrentamientos militares, iniciar las discusiones políticas y preparar una respuesta humanitaria de gran envergadura, para evitar el año próximo lo peor", dijo Guterres a la emisora radial France Inter.

ONU: más de 6800 civiles fallecieron en Yemen desde marzo de 2015

Al referirse al encuentro de jefes de Estado que tuvo lugar el 11 de noviembre en París, el funcionario subrayó que existe un consenso al respecto entre EEUU, Europa, Rusia y muchos países de la región, que defienden que ya es hora de poner fin a esa guerra.

"En definitiva, nos encontramos en un callejón sin salida, y resulta completamente indispensable una solución política", concluyó.

Yemen vive desde 2014 un conflicto armado entre los partidarios del presidente Abdo Rabu Mansur Hadi y los insurgentes hutíes.

Desde marzo de 2015 interviene en el conflicto del lado del Gobierno legítimo una coalición encabezada por Arabia Saudí e integrada mayormente por países del golfo Pérsico.

Falta de confianza entre los Estados

Además, Guterres se mostró preocupado por la falta de confianza que se observa entre los Estados.

/ "No creo que estemos al borde de una nueva guerra pero me preocupa que, por supuesto, hay una falta de confianza entre los Estados, hay una falta de confianza de la opinión pública en gobiernos e instituciones internacionales, hay una serie de conflictos regionales, los cuales el Consejo de Seguridad de la ONU no es capaz de resolver", dijo a la emisora BFMTV.

El alto diplomático expresó la esperanza de que en el futuro cercano se evite una guerra a escala global.

"Desafortunadamente, ya hay muchas guerras que se están librando en todo el mundo", lamentó.