Moscú analizará nuevas sanciones anunciadas por EEUU y verá si afectan cumbre Putin-Trump

En una entrevista con la cadena Rossiya 24, Peskov recordó que el Departamento de Estado anunció que "preparará e impondrá la llamada segunda ola de sanciones".

"Vamos a ver cómo será y si es capaz de afectar de alguna manera la futura cumbre bilateral", dijo.

Al referirse a los posibles temas de la cumbre, el portavoz del Kremlin expresó la esperanza de que los líderes examinen las cuestiones relacionadas con el Tratado INF, de Eliminación de Misiles de Corto y Medio Alcance, y conflictos regionales, alegando que esos problemas "seguirán estancados si Estados Unidos y Rusia no los discuten al más alto nivel".

El 6 de noviembre, Washington anunció que impondría nuevas medidas de restricción a Moscú por no haber cumplido con las sanciones aplicadas en agosto bajo la Ley de Eliminación de Guerra y Control de Armas Químicas y Biológicas, que exigen que Rusia permita a EEUU realizar inspecciones en su territorio para verificar que no use ese tipo de armamento.

Entonces EEUU acusó a las autoridades rusas de estar detrás del envenenamiento con sustancias neuroparalizantes de Serguéi Skripal y su hija Yulia en la ciudad británica de Salisbury el pasado 4 de marzo, algo lo que Moscú niega rotundamente.

La Cancillería rusa reiteró que Rusia ya eliminó todo su arsenal químico, lo que fue verificado y confirmado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), y apuntó a que Estados Unidos sigue sin destruir su armamento químico.

El 7 de noviembre el asesor del Kremlin para asuntos internacionales, Yuri Ushakov, comunicó que el 11 de noviembre, durante la celebración en París del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, Putin y Trump mantendrán una "breve conversación", y se prevé que después confirmen su intención de mantener una reunión sustancial en la cumbre del Grupo de los Veinte (G20) en la capital argentina.

La eventual cumbre en Buenos Aires, indicó, ya se está acordando.