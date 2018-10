Los militares británicos 'amenazan' a Rusia desde su nuevo portaviones

Algunos de los altos mandos militares presentes a bordo del buque comentaron las capacidades de HMS Queen Elizabeth y contaron cómo el portaviones más grande de la Armada británica ayudará a contrarrestar la 'amenaza rusa'.

El corresponsal del medio The Sun entrevistó al comandante de la Marina Real. Nathan Gray dijo que el que quiera enfrentarse al nuevo buque británico "debería estar muy, muy preocupado y pensárselo dos veces".

Por su parte, el oficial de comando del portaviones, Jerry Kyd, dijo que Rusia es una amenaza para Occidente.

"Lo que vemos es una Rusia renaciente que vuelve a ser una amenaza para los Estados de Occidente y al sistema basado en reglas y esto se debe tomar en serio", dijo el militar británico.

De acuerdo con el oficial militar, los portaviones les permiten a los británicos "defender a su pueblo en casa" y cumplir con sus obligaciones frente a tales organizaciones como la OTAN.

Como respuesta a la pregunta del periodista sobre quien ganaría en un combate entre Rusia y el Reino Unido, el contralmirante de la Armada Keith Blount expresó su confianza en la victoria británica.

Pero los expertos no están de acuerdo con el contralmirante. Los analistas destacan que la flota militar británica actual no podría contener a Rusia aunque se lo propusiese. Y es que al servicio de la reina solo hay cuatro submarinos estratégicos, que para el día de hoy deben ser sustituidos por modelos más modernos, pero el Gobierno no ha asignado presupuesto. El HMS Queen Elizabeth es el único portaviones británico, botado recientemente, dio una fuga de agua y tuvo que regresar al puerto para mantenimiento imprevisto.

Mientras tanto, Rusia ha declarado en reiteradas ocasiones que todas las armas desarrolladas por el país tienen fines defensivos, puesto que la doctrina militar rusa solo prevé acciones de defensa.

