"Es un perdedor": ¿qué opinan en Barcelona sobre la candidatura de Manuel Valls?

El ex primer ministro francés Manuel Valls anunció su intención de luchar por el puesto de alcalde de Barcelona. No obstante, el político francés apenas tendría la posibilidad de ganar, aseguró a Sputnik la diputada Ana María Surra Spadea.

Valls entró oficialmente en la carrera preelectoral el 25 de septiembre con un programa presentado por el partido Ciudadanos. Según la diputada de izquierda Ana María Surra Spadea, uruguaya de nacimiento, no es más que un "paso de relaciones públicas".

© REUTERS / Albert Gea El ex primer ministro galo Valls anuncia su candidatura a la alcaldía de Barcelona

"Primero que nada, es un perdedor. Con sus políticas neoliberales comprometió al presidente socialista (Francois Hollande), perdió las primarias del partido socialista y contribuyó a su fracaso. Su alianza con Emmanuel Macron ha fallado y ahora actúa en nombre del partido Ciudadanos", dijo la diputada en una entrevista con Sputnik, y agregó con sarcasmo: "Perfecto, ahora va a fracasar en este partido (Ciudadanos)".

A su juicio, una gran parte del público catalán no quiere verlo como alcalde de Barcelona ya que no sabe nada sobre Barcelona, ni siquiera la cantidad de distritos que tiene. "No tiene la menor idea sobre lo que les preocupa a los barceloneses", destacó.

Además, Surra acusa a Valls de dividir la sociedad catalana y promover la desunión llamando nacionalistas a los partidarios de la independencia de Cataluña.

"No somos nacionalistas, somos republicanos. No hay confrontación social aquí. Hay personas que piensan de un modo y hay otros que piensan lo contrario", explicó.

© REUTERS / Charles Platiau Ciudadanos ultima la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona

Lo más importante, en opinión de Surra, es que Valls es un conocido xenófobo. En 2013, Valls asoció a la minoría gitana con "la mendicidad y la delincuencia" y afirmó que sus campamentos deben ser desmantelados y sus habitantes expulsados de Francia y devueltos a sus países de origen.

"Nadie lo conoce aquí, a excepción de la élite catalana. Además, es un xenófobo, lo que va en contra de la visión de los catalanes sobre la inmigración. Yo misma soy inmigrante. Esa actitud hostil hacia los inmigrantes con el apoyo de la élite económica es una verdadera bomba", sostuvo la diputada.

La política está segura de que el ex primer ministro no tiene "ninguna posibilidad de ganar las elecciones".