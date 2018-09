¿Cambia EEUU su actitud con Serbia?

No es una casualidad que el senador republicano Ronald Johnson y el secretario de Comercio de EEUU, Wilbur Ross, decidieran visitar Belgrado casi al mismo tiempo, opina el analista político del Centro para la estabilidad social, entrevistado por Sputnik.

La próxima semana, Johnson visitará Serbia, Macedonia, Grecia y la autoproclamada República de Kosovo.

Según Predrag Rajic, esta gira balcánica del político cercano a Donald Trump es una señal del próximo cambio en las relaciones entre Washington y Belgrado.

"Se trata de un hombre que entra en el círculo del presidente de EEUU, lo que permite verlo como emisario político estadounidense. Conoce bien no solo la estrategia de la política exterior y los planes de Washington, sino también la posición de los servicios de seguridad estadounidenses, lo que ahora es muy importante", subraya Rajic.

El experto también observa que la gira balcánica de Johnson no incluye Bosnia y Herzegovina, lo que puede significar que aún no se ha encontrado una solución aceptable para todas las partes.

"Los estadounidenses no quieren que un lado del conflicto, que son muchos en los Balcanes, lo reciba todo y otros lo pierdan todo. Quieren que todos renuncien a algunos de sus intereses y todos estén insatisfechos, pero no demasiado. Desde el punto de vista de Trump, tales decisiones son las más eficientes y duraderas, este es su enfoque pragmático de la política internacional", explica Rajic.

Teniendo en cuenta el hecho de que Ross se encuentra ahora en Serbia, el analista opina que estas dos visitas pueden estar vinculadas una con otra.

"A diferencia de Johnson, que, al parecer, se dirige a Serbia para oír su posición y ver todo el panorama para luego presentarlo a las estructuras de poder clave de EEUU —la Casa Blanca, el Departamento de Estado y el Pentágono—, Ross llegó a Belgrado con unas propuestas concretas", asegura.

"Ross es una figura profundamente integrada en la economía estadounidense. Al menos por esta razón se puede esperar algunas propuestas de su parte. Belgrado debería evaluar sus beneficios y quizás abrir una nueva página en las relaciones con Estados Unidos. Creo que, antes que nada, estamos hablando de inversiones y del sector financiero", afirma Rajic.

El analista opina que "las personas como Ross nunca van a ninguna parte con visitas puramente formales o para enviar mensajes políticos insignificantes. Vienen con propuestas concretas y claras para que Serbia entienda la seriedad de las intenciones del actual presidente de Estados Unidos y su Gobierno para empezar a considerar al país como un potencial socio y no como un adversario ni fuente de inestabilidad y conflicto".

Rajic recuerda también las palabras del asesor de seguridad nacional del presidente de EEUU, John Bolton, quien señaló que la política estadounidense con respecto a Serbia en los últimos años se ha ejecutado "en piloto automático" y que era hora de cambiar las cosas.

"En cualquier caso, este es un gran paso adelante para nosotros. (…) No debemos olvidar que el problema de Kosovo no puede ser resuelto sin la participación de Washington, porque los estadounidenses son los únicos que tienen una capacidad de presionar a los albaneses en Kosovo y Metojia, la UE no tiene este tipo de herramientas de influencia", concluye Rajic.