El embajador palestino en Washington critica duramente a Trump

Zomlot, retirado de la misión de Washington desde hace unos meses por decisión de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), señaló que Trump ha echado por la borda "toda la inversión de EEUU e internacional en la solución de dos Estados".

"Trump reconoce la agenda antipaz, la agenda de la no paz, de la no solución de dos estados, del no al Estado palestino", dijo Zomlot en un encuentro con periodistas en la comunidad beduina palestina de Jan al Ahmar, en Cisjordania, amenazada de demolición por parte de Israel.

Zomlot indicó a Sputnik "desde el pasado 30 de noviembre" los palestinos no mantienen contactos oficiales con EEUU. La crisis estalló cuando Trump intentó cerrar la misión de la OLP en su país, mientras reconocía Jerusalén como la capital de Israel, rompiendo con la política tradicional de Washington al respecto y con el consenso internacional.

Hasta entonces, ningún país reconocía Jerusalén como capital de Israel porque la parte este de la ciudad, que los palestinos quieren como capital de su futuro estado, está ocupada y anexionada por Israel.

Zomlot denunció "los intentos [de EEUU] de crear un sistema para Gaza separado de Cisjordania para asegurar que queda irreversiblemente separada del resto de Palestina y con un régimen aislado".

Los palestinos advierten que un plan de paz que los excluya quedará en papel mojado

Para Trump, según Zomlot, la realidad en palestina está totalmente alejada de los postulados de Trump, que "no reconoce la ocupación de Jerusalén, ni a los refugiados [palestinos]".

Zomlot considera que Trump "ha asumido la realidad del [primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu (…) sin paz, sin futuro y reconociendo una falacia y narrativa que representa a pocos en Israel".

Esta asunción de la realidad y el apoyo incondicional de Trump a Netanyahu ha provocado que EEUU pierda su legitimidad para ser mediador en el proceso de paz entre palestinos e israelíes, según Zomlot.

Para Zomlot, "no es una coincidencia que se haya aprobado ahora la Ley del Estado-Nación judío", que define a Israel como "hogar nacional del pueblo judío", reconoce el derecho de autodeterminación solo para los judíos y despoja al árabe del estatus de lengua oficial.

Esta ley "redefine el conflicto como religioso", recalcó el diplomático palestino. "Entonces solo hay autodeterminación para una religión, no hay Estado para otras, una completa adaptación a la narrativa de un grupo", subrayó Zomlot.

El representante diplomático palestino en EEUU explicó que se los palestinos están avanzando en el proceso de reconciliación entre el movimiento nacionalista Al Fatah, del presidente palestino, Mahmud Abás, y el grupo islamista Hamás, que controla Gaza.

Zomlot comentó que Egipto está mediando entre los dos partidos y confirmó a Sputnik que delegaciones de los dos grupos se desplazarán a Egipto en los próximos días y se reunirán con los mediadores por separado.