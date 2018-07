El Consejo ruso de DDHH pide a la Comisión de Derechos Civiles de EEUU proteger a Bútina

"Estimada señora Lhamon, le pido tomar en consideración nuestra preocupación y tomar todos los esfuerzos necesarios para defender los derechos y los principales libertades de la rusa Bútina", dice la carta publicada en la web del Consejo ruso.

Más aquí: Lavrov insta a EEUU a liberar de inmediato a la rusa María Bútina

El 16 de julio, el Departamento de Justicia de EEUU anunció en un comunicado que los fiscales federales de EEUU presentaron cargos penales contra Bútina supuestamente por conspirar para actuar como agente extranjero para Rusia.