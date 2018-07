El encuentro entre Trump y Putin enciende las armas en Occidente

La mayor parte de los observadores occidentales empezó a vaticinar la completa 'derrota' de Trump en sus negociaciones con Putin.

"Estos expertos creen que el ingenuo Trump se lo dará todo a Putin: lo que se puede y lo que no se puede ceder", escribe el periodista ruso.

Para argumentar su idea, Sokolov recuerda las palabras del teniente coronel retirado del Ejército de EEUU Ralph Peters en una entrevista a la cadena CNN. Durante esta conversación, Peters comparó —en forma de poema— a Putin "con un gran y salvaje oso " y a Trump "con un niño que no se dio cuenta de cómo había sido devorado".

El periódico The Times, a su vez, asegura que el Gobierno británico teme que Putin logre persuadir a Trump de que EEUU reduzca sus compromisos en el ámbito de la defensa en Europa. Esta reducción inevitablemente conduciría a una disminución del potencial de la OTAN.

A su vez, el exembajador de EEUU en Rusia, Michael McFaul, declaró citado por el periódico The New York Times que el deseo de Trump de llevarse bien con Putin puede empujarle a hacer concesiones que no vayan en línea con los intereses nacionales del país norteamericano.

"Si Trump acumula elogios a Putin, tal y como hizo anteriormente con Kim Jong-un, esto será una gran victoria del presidente ruso", recalcó el diplomático.

Al tomar en consideración todas estas declaraciones, el periodista ruso opina que los expertos y políticos occidentales parecen sufrir "un sorprendente ataque de pánico" después de que se conociera el encuentro entre ambos.

"Por su parte, los expertos y políticos de Rusia tienen otro enfoque [que contrasta con este pánico]. Ellos son extremadamente cautelosos en sus opiniones y destacan que existe la posibilidad de que ambos líderes pongan en marcha un mecanismo que les permita llegar a acuerdos".

No obstante, los acuerdos conseguidos durante los encuentros personales del presidente de EEUU deben ser aprobados después por el Congreso.

"Todos estos apologetas [políticos y expertos occidentales] destacan que el encuentro más amable de ambos líderes no vale casi nada hasta que sus resultados no sean puestos por escrito y sean aprobados por el Congreso de EEUU. Los expertos rusos no creen en la fuerza de la democracia estadounidense y por eso no ponen muchas esperanzas en esta cita", recalcó Sokolov.

Según el periodista, desde hace mucho tiempo los politólogos rusos dejaron de creer en "la química" mostrada por los líderes extranjeros durante las negociaciones.

"Es una reacción natural a la manera de tratar los asuntos internacionales que se practicó durante el Gobierno de [Mijaíl] Gorbachov y [Borís] Yeltsin. En aquel entonces, a nuestros gobernantes les gustaba la atención que les prestaban y los gestos de amabilidad que les mostraban sus socios. Pensaban que si eran tan amables todo iría bien. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos les demostró que esto no era así", concluyó el periodista.