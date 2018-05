Ciudadanos defiende que se aplique el 155 en Cataluña hasta que se acate la Constitución

"El presidente de la Generalitat (Gobierno catalán) Quim Torra está volviendo a las andadas y dijo que no acata la Constitución y que va a trabajar por la república catalana. Sigue el proceso separatista y España debe proteger los derechos de los catalanes. Los constitucionalistas tenemos que tener claro que hay que extender el 155 para garantizar la seguridad ciudadana hasta que se acate la Constitución", aseguró Rivera en una entrevista en Antena 3.

El líder de Ciudadanos le pidió al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, garantizar que "el dinero público, las sentencias judiciales, la seguridad ciudadana, y los medios de comunicación, se cumplan en Cataluña y se adapten a la Constitución".

En su opinión, "estamos en un mundo paralelo en el que unos señores dicen que quieren saltarse la Constitución y que no van a respetar las leyes" y se pregunta "¿qué más necesitamos para entender que hasta que no haya un acatamiento explícito de la Constitución, no podemos levantar el 155?".

Rivera aseguró además que no descarta que los independentistas convoquen elecciones el próximo año coincidiendo con las autonómicas y subraya que "el ex presidente Carles Puigdemont acabará huido permanentemente o ante la justicia".