MOSCÚ (Sputnik) — Francia no se involucrará en una guerra de sanciones contra EEUU y no impondrá restricciones en respuesta a su postura sobre Irán, declaró el presidente francés, Emmanuel Macron.

"No desataremos una guerra comercial de sanciones contra EEUU en el caso de Irán, no impondremos sanciones ni contrasanciones a las empresas estadounidenses, eso no tiene ningún sentido", dijo en una rueda de prensa en Sofía.

