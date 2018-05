Candidato venezolano Javier Bertucci pide a Falcón que decline a su favor

"Sería un gran engaño que yo apareciera con otro candidato diciendo que lo voy a apoyar cuando mis votos no van a migrar a otro candidato; en cambio los votos del otro candidato son contra [el presidente y candidato a la reelección, Nicolás] Maduro; mi llamado es vamos a unirnos, pero bajo la premisa de que tu voto puede migrar hacia acá" indicó Bertucci.

© AFP 2018 / Federico Parra Ministro de Defensa venezolano: comicios son la única vía para dirimir diferencias

En declaraciones ofrecidas al canal privado de noticias Globovisión el aspirante del movimiento ciudadano Esperanza por el Cambio (conservador) recordó que la mayoría de sus seguidores son cristianos y no votarían por Falcón.

"Sería una enorme mentira que yo me reuniera con el otro candidato y le dijera que mis votos van a migrar hacia su candidatura porque no lo van a hacer (…) son cristianos que no votarían por otro candidato, entonces mis votos no van a migrar a hacia ningún otro candidato", insistió.

También: Delcy Rodríguez: EEUU viola derecho internacional al pedir anular comicios en Venezuela

El 9 de mayo, esta agencia conoció sobre la posibilidad de que los candidatos sostuvieran una reunión, en la que Falcón le pediría a Bertucci su respaldo, luego de que otro de los postulantes, el también evangélico Luis Alejandro Ratti manifestara su apoyo a Falcón.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Integrante de Poder Electoral venezolano: fraude es imposible

Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral destacó que Ratti, por ser candidato de postulación independiente, podría apoyar a otro, pero su nombre aparecerá en la boleta el próximo 20 de mayo, y ante su decisión de retirarse, los votos a su favor serán considerados como nulos.

Además, recordó que los candidatos que desean declinar y tengan el respaldo de una organización política deben hacerlo 10 días antes del proceso electoral, por lo que este 10 de mayo a la media noche hora local (4:00 del viernes 11 de mayo GMT), vencería el plazo.

Además: Constituyente oficialista: hay una guerra contra Venezuela

Hasta el momento, se medirán en las elecciones Bertucci, Falcón, Maduro, y Reinaldo Quijada, de Unidad Política Popular 89.

© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins Maduro: agresiones de EEUU buscan suspensión de elecciones

En estos comicios se elegirá al presidente que gobernará Venezuela entre 2019 y 2025, y a los representantes de los consejos legislativos regionales.

Mientras, países de como Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Chile, así como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros, se oponen a este proceso electoral y han advertido que desconocerán las elecciones por considera que se trata de un "fraude".

Además, la mayoría de los partidos de oposición decidieron no participar y han convocado protestas el próximo 16 de mayo contra este proceso que aseguran se realiza para consolidad "una dictadura".

Radio: La economía es el centro de la campaña presidencial en Venezuela

Por su parte, el Gobierno venezolano ha asegurado que ofrece garantías de transparencia e igualdad de condiciones, e incluso presume de tener el mejor sistema electoral del mundo.