Yulia Skripal afirma que no va a solicitar ayuda consular de Rusia

LONDRES (Sputnik) — La hija del exespía ruso Serguéi Skripal Yulia a través de un comunicado publicado por Scotland Yard afirmó que por ahora no va a solicitar ayuda consular de Rusia.

"Tengo acceso a mi familia y amigos, y me han informado sobre los contactos concretos en la embajada de Rusia, que me ofreció cualquier asistencia; por ahora no quiero recurrir a sus servicios, pero si cambio la decisión sé como ponerme en contacto con ellos", dijo.

Yulia Skripal está en el hospital de una base militar

Además Yulia Skripal pidió a su prima Victoria no visitarla.

"Le agradezco a mi prima Victoria su preocupación por nosotros, pero le pido que no me visite ni intente ponerse en contacto conmigo por el momento; sus opiniones y afirmaciones no coinciden con las mías o las de mi padre", dice el comunicado.

La hija del exespía Serguéi Skripal también digo que sigue sufriendo los efectos del agente nervioso.

"Sigo sufriendo los efectos del agente nervioso usado contra nosotros", indicó.

Los representantes del hospital de Salisbury donde se encontraba Yulia revelaron el 10 de abril que la paciente fue dada de alta. El 6 de abril se anunció que también Serguéi Skripal salió del estado crítico y responde bien al tratamiento.

La Embajada rusa en Londres insiste en el acceso consular a Yulia Skripal, quien es nacional de Rusia, para cerciorarse de que las autoridades británicas actúan con su consentimiento.

Las relaciones entre Rusia y Occidente se agudizaron aún más tras el incidente en la ciudad británica de Salisbury, donde a principios de marzo fueron hallados inconscientes Serguéi Skripal, un exoficial de la inteligencia militar rusa reclutado en los años 90 por el servicio secreto británico MI6 y naturalizado en el Reino Unido, y su hija Yulia.

Embajada rusa: Londres sigue aislando a Yulia Skripal del público

Nada más abierta la investigación, que según Scotland Yard se prolongará por varios meses, Londres responsabilizó a Moscú de estar detrás del supuesto intento de envenenamiento de los Skripal, alegando que la sustancia procede de Rusia.

La primera ministra británica Theresa May aseguró en ese entonces que ninguno de los Skripal podría recuperar su salud.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, sostiene que Moscú no tenía ningún motivo para envenenar a Skripal, por lo que no descarta que Londres pretendía sacarle algún partido a las acusaciones en contra Rusia.