Rusia investigará noticias falsas sobre el caso de narcotráfico desde Argentina

La diplomática denunció que en la prensa y en las redes sociales se desencadenó una lluvia de noticias que cada vez se asemeja más a una fuerte campaña de desinformación.

"Los materiales de ese tipo son analizados por nosotros y se entregarán a los organismos de seguridad ruso para su verificación y posiblemente también para sumarlos a los materiales del caso", dijo la portavoz.

Para Zajárova, "esas especulaciones y esos ataques informativos" no pueden ser casuales, ya que muchas veces los materiales se transmiten en recursos informativos financiados por los Gobiernos de otros países, "algo que no puede no alertar".

"Estamos dispuestos a contestar a todas las preguntas, pero les recordamos una vez más que todavía la investigación del caso no ha terminado", subrayó la diplomática.

El pasado 22 de febrero las autoridades argentinas comunicaron que, gracias a una operación conjunta de los servicios secretos de Argentina y de Rusia, se logró impedir el envío a Moscú de 389 kilos de cocaína desde Buenos Aires.

Embajada de Rusia en Argentina desmiente rumores en torno a operación contra narcotráfico

Las maletas con la droga se encontraban en un colegio de la embajada rusa en esa ciudad, y los propios diplomáticos comunicaron el hallazgo a la Policía.

Durante la operación internacional, realizada en diciembre de 2017 en Moscú, fueron detenidos tres rusos, y en la segunda etapa de la operación, desarrollada en Argentina, las fuerzas del orden detuvieron a dos argentinos, implicados en la red de contrabando.

El supuesto organizador del envío frustrado, Andréi Kovalchuk, fue detenido en Alemania a petición de Rusia.