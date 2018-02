Palestina quiere que Rusia sea un "puente" en sus relaciones con el mundo

"Queremos que Rusia sea un puente (en las relaciones) con el mundo entero, no solo con EEUU; Rusia siempre ha sido un socio y un amigo, siempre ha buscado resolver los problemas de Oriente Próximo", dijo Shaath en una entrevista con el diario Kommersant.

El alto cargo palestino expresó también que su país "ve y reconoce" el papel de Rusia en Siria y "la responsabilidad que asume".

"Ya no vivimos en un mundo dominado por EEUU, Rusia se ha convertido en una gran potencia en las áreas económica, política y militar", subrayó.

Shaath agregó que "el mundo ha cambiado, y hay que cambiar la forma de negociar".

"China es un gigante económico; no se puede hablar de Oriente Próximo sin Europa; Japón, la India, Sudáfrica y Brasil también tienen un rol importante", puntualizó.

El político comentó asimismo que hace dos meses se reunió en Moscú con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

"Me preguntó: '¿Quieren ustedes excluir a EEUU del proceso negociador?', y yo respondí: 'No, pero no queremos que EEUU les excluya a ustedes'", detalló.

Según Shaath, Washington "excluyó a todos y decidió que debe establecer la paz en Oriente Próximo por sí mismo, pero siempre se ha inclinado hacia Israel".