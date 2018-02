Moscú ve positivo que China y Turquía quieran cooperar con los Balcanes

Dijo que Rusia nunca llevó la confrontación a los Balcanes y siempre procuró ayudar a los pueblos balcánicos a defender sus intereses y sus tradiciones religiosas y culturales y también se guía por estos mismos principios en el período actual.

Además, señaló que Rusia "no siente ninguna preocupación en cuanto al interés de China, Turquía y de otros países por desarrollar la cooperación con los Estados Balcánicos" y afirmó que lo más importante es que exista una sincera aspiración por realizar proyectos concretos pero no afirmar su propia presencia en la región en oposición a ningún otro país, "como lo hacen EEUU y la UE".

Lea más: La UE pone a los Balcanes en su punto de mira

"No recorremos despachos en ninguna capital del mundo, ya sea en los Balcanes o cualquier otra región, ni decimos en público que no tengan amistad con alguien en Occidente, mientras Washington y otras capitales europeas envían a sus emisarios a los Balcanes precisamente con el fin de que digan: no tengan vínculos de amistad ni cooperen con Rusia en ningún campo", constató el canciller.