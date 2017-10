Tillerson: Trump ordenará nuevas sanciones contra Guardia Revolucionaria de Irán

"El presidente también anunciará en su discurso que está pidiendo al Departamento del Tesoro a emprender, bajo sus órdenes ejecutivas, acciones adicionales respecto al apoyo de la Guardia Revolucionaria de Irán de actividades terroristas en la región", afirmó.

También agregó que el presidente de EEUU tiene intención de mantener a su país en el acuerdo alcanzado en 2015 sobre el programa nuclear iraní, pero lo "descertificará", dándole al Congreso 60 días para decidir si es necesario volver a imponer sanciones a Teherán.

"La intención es que nos quedemos en el PAIC (Plan de Acción Integral Conjunto, logrado entre Irán y el Grupo 5+1 en julio 2015), pero el presidente lo va a descertificar bajo la Ley de Revisión del Tratado Nuclear de Irán de 2015", señaló.

La "descertificación" significa que para Trump el PAIC ya no va de acuerdo con los intereses de EEUU, por lo que queda el asunto en manos de los congresistas.

EEUU reconoce que Irán ha estado cumpliendo técnicamente sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear, también conocido como Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), informó Rex Tillerson.

"Bajo el PAIC no discrepamos, no negamos que estén cumpliendo técnicamente (…) Lo que dijimos es que el acuerdo tiene muchas debilidades, y una de las debilidades es que la medida, el estándar para seguir cumpliendo desde el punto de vista técnico no es tan difícil", dijo el funcionario a periodistas.

EEUU desea que todos los signatarios del acuerdo sobre el programa atómico iraní, denominado Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), comiencen a discutir un nuevo tratado lo antes posible, dijo el secretario de Estado.

"Queremos motivar a los otros signatarios y a Irán a que comiencen los contactos ahora", afirmó.

El PAIC establece limitaciones al programa nuclear iraní para excluir su posible dimensión militar a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

En enero de 2016, después de que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) confirmara que Irán cumple las exigencias recogidas en el acuerdo, EEUU canceló algunas sanciones impuestas al país islámico, pero mantuvo en vigor otras restricciones, desvinculadas del programa nuclear.

A mediados de julio de 2017, el Gobierno de EEUU extendió sanciones financieras a un total de 18 personas y entidades supuestamente vinculadas con los programas nuclear y de misiles de Teherán.