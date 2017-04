Presidenta del Senado ruso: Kiev sabotea los acuerdos de Minsk

"No hay ningún avance en la solución del conflicto en Donbás, y la causa es única, el sabotaje abierto de los acuerdos de Minsk por parte de Kiev", dijo la política.

Según Matvienko, se trata de un sabotaje total, que incluye desde el cese del fuego y la retirada de armas hasta las cláusulas políticas del acuerdo.

"Queda totalmente en evidencia que las autoridades ucranianas no piensan solucionar de forma pacífica el conflicto sobre la base del cumplimiento íntegro de los acuerdos de Minsk, no creo que Kiev no comprenda las consecuencias de sus acciones, más bien al contrario, está mostrando a los socios occidentales de Ucrania su decisión de lograr una solución violenta del problema", advirtió la jefa del senado ruso.

Para Matvienko, por el momento Occidente ha aceptado todos los pasos de Kiev, pero el actual empeoramiento de la situación en Donbás no debe pasar inadvertido ni para la UE, ni para los demás aliados de Ucrania.

"Esperamos que nuestros colegas en su labor con el Gobierno de Ucrania refuercen su presión sobre Kiev, y le exijan un cumplimiento exhaustivo de los acuerdos de Minsk", subrayó, agregando que el país vecino "debe recibir una señal clara de que resulta inaceptable ignorar los acuerdos firmados por la propia Ucrania y los países europeos, que deben ser cumplidos al pie de la letra".

Ucrania inició en abril de 2014 una operación militar en las provincias orientales de Donetsk y Lugansk, donde se proclamaron repúblicas populares en respuesta al cambio violento de Gobierno ocurrido en Kiev en febrero del mismo año.

Según datos de la ONU, las hostilidades han provocado más de 10.200 muertos desde el inicio de la crisis.

Los acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política del conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.

