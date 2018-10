Inteligencia de EEUU sospecha que Khashoggi murió por culpa del heredero del trono saudí

MOSCÚ (Sputnik) — Las agencias de inteligencia de EEUU están cada vez más convencidas de que el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salman, tiene la culpa de que el periodista disidente Jamal Khashoggi fuera asesinado, publicó The New York Times.

Funcionarios estadounidenses y europeos reconocen que aún no se han podido reunir evidencias directas de su implicación. Tampoco ha sido posible determinar, si el príncipe heredero dio la orden directa de matar a Khashoggi, o si su intención era que el periodista crítico fuera capturado y devuelto a Arabia Saudí, cita The New York Times a un funcionario.

Sin embargo, el periódico añade que "las agencias de inteligencia tienen cada vez más pruebas circunstanciales de la implicación del príncipe, incluida la presencia de miembros de su selecto equipo de seguridad y conversaciones interceptadas de funcionarios saudíes discutiendo un posible plan para detener al Sr. Khashoggi".

El príncipe Mohamed bin Salman controla por completo los servicios de seguridad, lo que también "hace altamente improbable que una operación se haya realizado sin su conocimiento".

Las agencias de inteligencia estadounidenses, según el diario, están preparando una evaluación del príncipe Mohamed para presentarla al presidente Donald Trump.

Jamal Khashoggi, columnista del periódico estadounidense The Washington Post que residía desde 2017 en EEUU, se da por desaparecido desde el 2 de octubre.

Fue invitado en esa fecha al consulado saudí en Estambul, para recoger varios papeles, pero nunca salió de la sede diplomática.

Se sospecha que el periodista fue torturado por agentes de seguridad saudíes que se deshicieron de su cuerpo después de que muriera durante un brutal interrogatorio.

El presidente de EEUU, Donald Trump, supuso que el periodista fue víctima de "asesinos que actuaban por su cuenta" y envió al secretario de Estado, Mike Pompeo, a Riad para que se reuniera con el rey Salmán bin Abdulaziz.

Arabia Saudí rechazó toda implicación en el caso, pero aceptó crear con Turquía un grupo de investigación conjunto cuyos miembros ya realizaron las primeras pesquisas en el consulado y en la residencia del cónsul saudí en Estambul.