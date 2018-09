Los palestinos condenan la retirada de las donaciones de EEUU a la UNRWA

Un portavoz del presidente palestino, Mahmud Abás, la calificó de "asalto flagrante contra el pueblo palestino y un desafío a las resoluciones de la ONU".

"Tal castigo no logrará cambiar el hecho de que EEUU ya no tiene un papel en la región y no forma parte de la solución" al conflicto entre palestinos e israelíes, señaló el portavoz de Abás, Nabil Abu Rdainah.

La decisión de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, es un importante revés para la UNRWA, que presta servicios a más de 5 millones de refugiados palestinos en Jordania, Líbano, Siria, Cisjordania y Gaza.

La mayoría son descendientes de personas que huyeron de Palestina en la guerra de 1948, tras la proclamación del Estado de Israel.

La miembro del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) Hanan Ashrawi calificó la decisión de EEUU de "cruel e irresponsable" y aseguró que "va contra el segmento más vulnerable de la sociedad palestina".

"Los refugiados palestinos ya son las víctimas que han perdido sus casas, vidas y seguridad como resultado de la creación del Estado de Israel, y una vez más son víctimas de la administración de EEUU que apoya la ocupación militar israelí de hace décadas y la impunidad", afirmó Ashrawi.

"Con esta decisión, EEUU está destruyendo las bases de la paz y la estabilidad retirando de la mesa (de negociaciones) los temas del estatu permanente (de Israel y Palestina)", que incluyen el retorno de los refugiados palestinos a sus tierras.

En Gaza, el grupo islamista Hamás también condenó la decisión de EEUU y la calificó de "escalada grave contra el pueblo palestino".

"La decisión estadounidense tiene como objetivo eliminar el derecho al retorno y es una grave escalada de EEUU contra el pueblo palestino", dijo el portavoz de Hamás Sami Abu Zuhri.

EEUU, el principal donante de la UNRWA, recortó fondos a principios de este año, diciendo que la agencia necesitaba hacer reformas no especificadas y pidiendo a los palestinos que reanudaran las conversaciones de paz con Israel.

Desde su llegada a la Casa Blanca, Trump ha tomado varias decisiones contra los palestinos, la principal fue reconocer a Jerusalén como capital de Israel, a pesar de que su parte este está ocupada por los israelíes, según el derecho internacional.