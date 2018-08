La francesa Total se retira de Irán y ya hay otro candidato a la vista

Su meta principal es la transferencia de conocimientos y experiencia técnica para mejorar la calidad de los productos, incluyendo los aceites industriales y lubricantes, declaró a Sputnik el primer vicepresidente de la empresa iraní, Masoud Ahmadzadeh.

"La compañía alemana EDL es conocida por haber trabajado en Oriente Medio durante aproximadamente 20 años, incluido Irán. Tradicionalmente, hemos tenido vínculos muy estrechos y EDL, junto con sus socios, está interesada en continuar esta cooperación. Hay que decir que el Gobierno alemán y la Unión Europea en su conjunto no solo no impiden la cooperación de estas empresas con Irán sino incluso les proporcionan toda la ayuda posible para que las sanciones de Estados Unidos no afecten su trabajo", explicó Ahmadzadeh.

De acuerdo con el directivo, la parte iraní siempre ha considerado las posibles dificultades relacionadas con las sanciones, pero la empresa alemana no las ven como un obstáculo. Ahora, la tarea principal de Sepahan es la introducción de nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar la calidad de sus productos petroleros.

"Nos especializamos en la refinación de petróleo y la producción de aceites industriales y lubricantes. Ahora enfrentamos el desafío de pasar a un nuevo nivel y mejorar la calidad, es decir, reducir el contenido de aceites, lo que aumentará los ingresos de la empresa", comentó el directivo.

Según Ahmadzadeh, si la cooperación tiene éxito, la compañía iraní recibirá beneficios tangibles y podrá duplicar sus ingresos, ya que los productos más puros son dos veces más caros.

Al comentar la salida del mercado iraní de grandes empresas como Total, el alto cargo aseguró que las están reemplazando empresas europeas pequeñas y medianas. Agregó que la EDL es una de las primeras compañías que evaluó las ventajas de la situación y concluyó con Irán un acuerdo que se convertirá en la base de una cooperación de beneficio mutuo.

Anteriormente, se dio a conocer que la francesa petrolera Total puso fin de manera oficial a sus actividades en Irán debido a las sanciones de EEUU.