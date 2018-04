El príncipe saudí, a los palestinos sobre el conflicto con Israel: "Cierren la boca"

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, criticó duramente a los líderes palestinos por rechazar las ofertas de paz con Israel, informa el periódico The Times of Israel.

Según el monarca, los palestinos "deberían comenzar a aceptar propuestas de paz o callarse".

© AP Photo / Mahmoud Illean Palestina rechaza la mediación de EEUU en negociaciones con Israel

"Durante los últimos 40 años, los líderes palestinos han perdido oportunidades una y otra vez al rechazar todas las ofertas [de paz] que se les daban", dijo el líder saudí. "Es hora de que acepten las ofertas y acuerden sentarse a la mesa de negociaciones o deberían callarse y dejar de quejarse", prosiguió en un encuentro con miembros de la comunidad judía en Nueva York.

El príncipe Salman también declaró ante los líderes judíos estadounidenses que "el tema palestino no está entre las prioridades de la agenda del Gobierno saudí" y explicó que "hay asuntos mucho más urgentes y más importantes con los que lidiar, como por ejemplo Irán".

Según varias informaciones aparecidas en los últimos meses, el príncipe heredero de Arabia Saudí ha presionado al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para que acepte una propuesta de paz de la Administración Trump.

Israel y Arabia Saudí no tienen relaciones directas oficiales dado que el reino no reconoce al Estado judío. No obstante, en los últimos años Israel ha insinuado que tiene lazos clandestinos con el país árabe, haciendo hincapié en que los dos países comparten un enemigo común: Irán.

