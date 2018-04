¿Podría Catar sustituir a EEUU en Siria, tal y como exige Arabia Saudí?

"Lo veo como otro ataque verbal contra Catar. No creo que Catar pueda reemplazar a EEUU en Siria por la simple razón de que el Ejército catarí es muy pequeño, cuenta con no más de 13.000 personas. No creo que tenga la capacidad militar necesaria para el norte de Siria".

Según el analista, terceros países no deben pagar por la presencia militar de EEUU en Siria, como exige el presidente estadounidense, Donald Trump.

"No creo que los países deban pagarse entre sí, es un soborno y es poco diplomático. […] Arabia Saudí y otros países ya están comprando grandes cantidades de armas estadounidenses, por lo que no creo que puedan ofrecer nada más a Estados Unidos por su presencia en Oriente Medio. Esperarlo es completamente absurdo".

Mientras tanto, Arabia Saudí advierte de que el Gobierno de Catar sería derrocado en una semana si Washington cerrara la base militar que tiene en el país árabe.

"No veo ninguna razón para que Estados Unidos cierre su base en Catar, al menos a corto plazo (…) Hace un par de semanas surgió el rumor de que Estados Unidos iba a cerrar sus bases en Turquía y Catar, pero el Departamento de Defensa de EEUU desmintió inmediatamente esta información. Incluso si esto pasara, no creo que se produzca una caída del régimen catarí, tal y como espera Arabia Saudí", señaló Birol Baskan.

El analista considera "poco probable que Catar, incitado desde el exterior, se levante contra su propio Gobierno".

A mediados de abril, The Wall Street Journal informó de que EEUU pidió a Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos que ayudaran a restaurar las infraestructuras de Siria.

Según las fuentes citadas por el rotativo, Washington tiene la intención de crear un contingente en el país que reemplace a sus militares desplazados actualmente en la zona.

A principios de abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que Arabia Saudí debía pagar si quería que los militares estadounidenses mantuvieran su presencia en Siria. Dos semanas más tarde, Trump afirmó que quería que otros países también se involucraran en el conflicto y pidió al resto de líderes que enviaran a sus soldados a Siria.