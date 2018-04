El presidente de la Duma rusa atribuye éxito de Moscú y Teherán en Siria a la confianza mutua

Según Volodin, gracias a Rusia e Irán "se logró hacer todo lo posible para llevar la paz a la tierra siria y liberar al país de los terroristas".

"Esto fue posible solo porque nuestras relaciones con Irán fueron tan cercanas en la comprensión del problema que ha sido por la confianza mutua y una posición común en todos los asuntos clave que hemos logrado éxito", declaró.

Asimismo el presidente de la Duma Estatal rusa declaró que la política exterior de Rusia trata no solo de buscar el diálogo con EEUU y otros países sino también de entablar relaciones amistosas.

"Rusia siempre ha resaltado que es necesario entablar un diálogo y relaciones amistosas, porque son los fundamentos de nuestra política exterior tanto con EEUU como con otros países", dijo Volodin a la televisión iraní durante su visita a Teherán.

El alto cargo indicó que las sanciones que EEUU impuso contra Rusia es "un intento de parar el desarrollo" de este país y agregó que Moscú debe basar su política en que "estas decisiones no se las puede calificar de amistosas".

No obstante, comunicó que Rusia aboga por "desarrollar relaciones bilaterales amigables, de respeto mutuo, donde no haya dobles raseros y no se injiera en los asuntos de Estados soberanos".

"EEUU no respeta estos principios y es poco probable que la política de sanciones favorezca el desarrollo de relaciones", afirmó Volodin.

Volodin llegó el 9 de abril a Teherán en una visita oficial durante la cual se reunirá con el presidente, Hasán Rohani, su homólogo iraní, Ali Larijani, y abrirá la sesión plenaria del foro empresarial ruso-iraní.