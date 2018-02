Turquía, pendiente de la entrada del Ejército sirio en Afrín

"Las fuerzas del Gobierno sirio todavía no han entrado en Afrín y de momento no sabemos si entrarán o no", dijo el diplomático en una entrevista al canal televisivo 24 TV.

El 18 de febrero, varios medios comunicaron que el Ejército sirio y las milicias de las Unidades de Protección Popular (YPG), consideradas como terroristas por Ankara, acordaron el despliegue de las tropas gubernamentales en Afrín en los próximos días, la información de momento no ha sido confirmada por fuentes oficiales de Damasco ni por las de Afrín.

Al día siguiente, la agencia SANA informó que "fuerzas populares sirias" se desplazarían a Afrín en cuestión de horas para hacer frente a las tropas turcas y apoyar a los kurdos.

Cavusoglu subrayó que siguen llegando declaraciones contradictorias.

"El lunes [19 de febrero] diferentes fuentes informaron sobre la entrada de las tropas sirias, pero más tarde el Gobierno de [Bashar] Asad lo desmintió", puntualizó.

Damasco, indicó Cavusoglu, aún no ha decidido qué es lo que constituye el peor mal en Afrín, la presencia de las YPG o de las tropas turcas.

"El Gobierno de Asad entiende que YPG trata de dividir Siria y es una organización terrorista", sostuvo el ministro turco.

Cavusoglu remarcó que su país luchará "contra todos los que protegen a los terroristas de YPG".

"Es un problema de seguridad nacional", apostilló el jefe de al diplomacia turca.

El 20 de enero, Turquía y sus aliados del grupo opositor Ejército Libre Sirio (ELS) lanzaron en Afrín la Operación Rama de Olivo dirigida contra grupos yihadistas y las milicias kurdas, entre ellas las YPG, brazo armado del Partido kurdo de la Unión Democrática (PYD), movimiento que forma parte de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS).

Ankara inició la ofensiva después de que trascendiera que la coalición liderada por Estados Unidos pretendía crear una fuerza de 30.000 combatientes kurdo-árabes en Afrín para supuestamente proteger la frontera con Turquía, algo que fue desmentido más tarde por el secretario de Estado, Rex Tillerson.

Sin embargo, a finales de enero el Pentágono admitió que había entregado armas a las FDS.

El 1 de febrero, las FDS afirmaron que habían matado a casi 480 militares turcos en Afrín en una semana.