¿Espían los lagartos las instalaciones nucleares de Irán?

Sus declaraciones aparecieron a raíz de que se suicidara en prisión Kavus Seyed Emami, uno de los ecologistas arrestados durante el mes de enero en Irán.

"Hace varios años llegaron a Irán personas que supuestamente estaban recolectando ayuda para Palestina. Su ruta [pidiendo dinero por distintas ciudades] nos parecía sospechosa. Se dirigían a áreas desérticas. Tenían consigo reptiles del desierto: lagartos y camaleones. Descubrimos que la piel de estas criaturas es susceptible a la radiación nuclear y que estos animales son capaces de localizar minas atómicas y reactores nucleares. Es decir, estaban espiando y quisieron averiguar dónde hay minas de uranio en Irán y dónde nos dedicamos a actividades nucleares", dijo Firouzabadi.

¿Pero realmente son capaces los camaleones, en particular, y los lagartos, en general, de servir como "agentes" de los servicios especiales extranjeros para "espiar" instalaciones nucleares en Irán? Para responder a esta pregunta, Sputnik recurrió a Vladislav Starkov, herpetólogo —especialista en reptiles— del Instituto de Química Bioorgánica de la Academia Rusa de Ciencias, participante de varias expediciones científicas a Asia Central, Irán y Afganistán.

"Esta afirmación sobre las habilidades de estos reptiles suena muy ridícula. Tras mis muchos años de experiencia en el campo de la herpetología es la primera vez que escucho algo así. Para empezar, los lagartos, especialmente los camaleones, no podrían vivir mucho tiempo en Irán. Irán no es un país tropical. Y estos reptiles de sangre fría están buscando lugares cálidos para vivir, la mayoría de los camaleones habita en la parte sur de Omán. No pueden estar interesados en las frías minas de uranio".

En segundo lugar, según el experto es una teoría absurda por la razón de que si se supone que el reptil —de alguna manera- siente la radiactividad, es difícil justificar el hecho de que estos animales sean realmente insensibles a este fenómeno, especialmente teniendo en cuenta que toleran dosis mayores que los mamíferos, entre ellos los humanos.

Además, los 'reptiles espía' deben transmitir la información recopilada de alguna manera, pero no pueden hacerlo ellos mismos. En este caso deberían tener instalados algunos sensores o dispositivos especiales.

"Por lo tanto, tales conclusiones sobre la capacidad de los lagartos para ser espías son ilógicas y de ninguna manera están científicamente fundadas", subraya Starkov.

Además, la piel de, por ejemplo, las lagartijas, está compuesta por proteínas similares a las de la piel humana: la queratina A y B.

"Ninguno de estos dos tipos de queratina tiene la capacidad de absorber o detectar uranio u otras sustancias radiactivas", explica.