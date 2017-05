EEUU revela nueva información desclasificada sobre supuestas acciones de Damasco contra civiles

"Hoy estamos divulgando nueva información y fotos desclasificadas que revelan cuán bajo ha llegado el régimen sirio, con el apoyo de sus aliados Rusia e Irán", dijo Jones a los periodistas.

El funcionario afirmó que el Gobierno del presidente Bashar Asad trató a civiles desarmados de la misma forma que a los combatientes de la oposición.

Por otra parte, Jones indicó que Washington no ha compartido la nueva información desclasificada con Rusia.

© AFP 2017/ Karam Al-Masri Una periodista independiente desmantela las mentiras sobre Siria

"No he presentado esta evidencia en particular con los rusos", afirmó

Jones indicó que EEUU presenta estos documentos a la comunidad internacional para ejercer presión contra Damasco.

Asimismo, Jones afirmó que Rusia debe asumir su responsabilidad y garantizar que el Gobierno de Siria respete el acuerdo sobre zonas de reducción de tensiones.

"Se acordó crear zonas de reducción de tensiones que disminuirían la violencia y salvarían vidas; a la luz de acuerdos pasados, tenemos razones para ser escépticos", dijo Jones, y agregó: "Rusia debe asumir su responsabilidad para asegurar que Siria cumpla".

© REUTERS/ Abdalrhman Ismail Académicos alemanes desenmascaran las mentiras mediáticas sobre la guerra en Siria

Rusia, Turquía e Irán acordaron a principios de mayo en la cuarta ronda de los diálogos de Astaná establecer en Siria cuatro zonas de distensión que abarcan la provincia de Idlib, parte de las vecinas Latakia, Alepo y Hama, parte del norte de la provincia de Homs, Guta Oriental y ciertas áreas del sur, en las provincias de Deraa y Al Quneitr.

Las zonas fueron concebidas para poner fin a los enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las de la oposición, afianzar el armisticio vigente desde el 30 de diciembre y separar a los rebeldes de los grupos terroristas Daesh (autodenominado Estado Islámico) y Frente al Nusra, ambos proscritos en varios países, incluida Rusia.

