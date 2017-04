Let them be: columnista de EEUU insta a terminar la lucha contra Daesh en Siria

El artículo titulado "¿Para qué Trump está luchando contra Daesh?" fue escrito por el experto en temas internacionales Thomas Friedman y publicado en la página de The New York Times el 12 de abril de 2017.

Se enfoca en el argumento de que Daesh —organización terrorista proscrita en Rusia y otros países— le podría ser útil a Washington para derrocar al Gobierno legítimo de Asad y para "debilitar a sus aliados rusos, iraníes y de Hizbulá".

A juicio de Friedman, el principal objetivo de EEUU en Siria consiste en "crear suficiente presión sobre Asad, Rusia, Irán y Hizbulá para que empiecen negociaciones de un acuerdo de poder compartido con los sunitas moderados, el cual ayudaría a sacar a Asad del poder".

De esta manera, existen varias maneras de conseguir este objetivo, escribe el periodista. Así, una forma de hacerlo es a través de "incrementar dramáticamente la ayuda militar a los rebeldes, al darles suficientes misiles antitanque y antiaéreos" con el fin de "hacerles sangrar".

Sin embargo, lo más curioso del artículo es la otra opción ofrecida por Friedman. Según cree, Washington "simplemente podría retroceder en la lucha contra Daesh en Siria" para que este se convierta en un "problema para Irán, Rusia, Hizbulá y Asad".

"Hagamos que combatan una guerra de dos frentes: la oposición moderada por un lado y Daesh por el otro", expresó Friedman.

Además, agregó que en el caso de que EEUU y sus fuerzas aliadas logren derrotar a Daesh en Siria, la presión sobre Asad y los que le apoyan disminuirá, lo cual "les permitirá acumular todos sus recursos para destruir a los últimos rebeldes moderados en Idlib, sin compartir el poder con ellos".

Friedman apunta que ya ha llegado la hora en la cual "Trump sea Trump, absolutamente cínico e impredecible", quien no debería ofrecer su ayuda para "atacar a Daesh en Siria de manera gratuita".

"En Siria Trump debería permitir que Daesh sea un dolor de cabeza para Asad, Irán, Hizbulá y Rusia, de la misma manera que EEUU alentó a que los combatientes muyahidines hicieran sangrar a Rusia en Afganistán", manifiesta.

Seth Frantzman, bloguero y periodista basado en Jerusalén, prestó atención al material escrito por Friedman y no tardó en contrarrestarle en su blog.

Según destacó, no existe ninguna evidencia de que Daesh "haya gastado sus recursos principales en la lucha contra Asad". En contraste, apunta que los terroristas se han concentrado en combatir a los kurdos en Siria y en perseguir a las minorías, al explotar santuarios religiosos y sitios históricos, además de cometer crímenes contra la humanidad.

"Me cuesta creer que esto apareciera en un importante periódico 'mainstream', cuesta creer aún más que apareciera en The New York Times. De todos los grupos del mundo (…) ¿por qué se debería dejar en la impunidad a Daesh tras años de crímenes genocidas?", lamenta Frantzman.

El autor también se pregunta por qué nadie "ha aprendido que no funciona colaborar con los yihadistas y extremistas", que "queman vivas a las personas".

