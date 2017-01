Kurdos sirios no cumplirán con las decisiones que se tomen en Astaná

"No cumpliremos con ninguna de las decisiones que salgan como resultado de la reunión en Astaná", dice el comunicado de los kurdos.

Añade que los participantes de las negociaciones y los países patrocinadores forman parte de una grave crisis en Siria y carecen de las decisiones necesarias para el pueblo sirio.

© AFP 2016/ Safin Hamed Damasco y los kurdos sirios discuten la federalización con Rusia de mediador

El comunicado publicado en el sitio del Partido de la Unión Democrática de los kurdos sirios el 22 de enero detalla que el hecho de que los kurdos no hayan sido invitados a las negociaciones "viola sus derechos y por tanto no se ven obligados a guiarse por las decisiones de unas reuniones a las que no asisten".

El partido lamentó que pese a las victorias conseguidas por sus fuerzas contra el terrorismo de Daesh (o Estado Islámico, proscrito en Rusia), las excluyeron de las reuniones celebradas hasta el momento para resolver la crisis en Siria.

Según los kurdos, para solventar la crisis es necesario llevar a cabo consultas con participación de todos los grupos étnicos y religiosos de Siria.

© REUTERS/ Rodi Said Ankara se opone a la participación de los kurdos sirios en el diálogo de Astaná

El 23 y el 24 de enero se celebran en Astaná, capital de Kazajistán, consultas con la participación de representantes del Gobierno de Siria y las facciones rebeldes, así como diplomáticos de Rusia, Turquía, Irán, Kazajistán, EEUU y la ONU.

El encuentro en Astaná, conjuntamente con la tregua declarada en Siria el pasado 30 de diciembre, es parte de un paquete de iniciativas que se alcanzó por mediación de Rusia y Turquía.

El Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el arbitraje de ambos países con la resolución 2336.

Para el 8 de febrero está prevista una nueva ronda de negociaciones sirias en Ginebra, por primera vez desde abril de 2016.