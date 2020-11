Manifestantes en Ereván exigen dimisión del primer ministro armenio | Vídeo

Las personas reunidas sostienen que la firma del acuerdo es "una traición".

"Si no echamos a Nikol, significará que nuestro pueblo no tiene dignidad", declaró en la manifestación el ex primer ministro armenio Vazguén Manukián.

Los manifestantes corean: "¡Nikol es un traidor!".

Según un corresponsal de Sputnik, se produjeron choques entre los participantes de la manifestación y las fuerzas del orden.

Los manifestantes bloquearon el acceso al teatro ubicado en la plaza, según la fuente.

El 9 de noviembre, Pashinián y los presidentes de Azerbaiyán y Rusia, Ilham Aliyev y Vladímir Putin, emitieron una declaración conjunta sobre el cese de hostilidades en Nagorno Karabaj a partir del 10 de noviembre.

En el marco del acuerdo, Rusia ya procedió al envío de fuerzas de paz —1.960 militares, 90 transportes blindados y 380 medios técnicos— que se desplegarán en la línea de separación entre las partes beligerantes y a lo largo del llamado corredor de Lacin, que conecta Nagorno Karabaj con Armenia.

Los bandos del conflicto deben permanecer en sus posiciones actuales, intercambiar prisioneros de guerra, otros detenidos y los cuerpos de los caídos.

Según la declaración, las fuerzas de paz rusas en Nagorno Karabaj se emplazarán por cinco años, con posibilidad de prórrogas automáticas por períodos similares, a menos que alguna de las partes firmantes notifique la intención de rescindir dicha cláusula con seis meses de antelación.