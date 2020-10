Erdogan califica de amenaza para seguridad turca el enfoque "antiislámico" de Macron

"Consideramos los insultos antiislámicos de Macron y el terrorismo racista como una amenaza para la seguridad nacional y formamos nuestros planes en consecuencia", dijo Erdogan en un discurso que pronunció en Ankara.

El mandatario turco instó a los países europeos a detener una "campaña de odio" emprendida por Macron.

Asimismo,expresó una "fuerte protesta" al embajador francés Marc Barety por la publicación de caricaturas de Mahoma y comentarios "antiislámicos" del presidente francés, informó la cadena Geo.

Según un portavoz del Ministerio, la protesta fue presentada al enviado francés por el secretario especial Aman Rashid, para mostrar que Pakistán se opone firmemente a la publicación de caricaturas blasfemas en Francia.

Boicoteo de productos franceses

Además, Erdogan llamó a los ciudadanos a rechazar la compra de productos franceses debido a las tensiones en las relaciones entre los dos países.

"Tanto como en Francia instan a no comprar productos turcos, del mismo modo yo me dirijo ahora a mi pueblo: ¡no les hagan ustedes un favor en ningún caso, no compren productos de fabricantes franceses!" dijo Erdogan en Ankara.

También llamó a la comunidad internacional a "proteger a los musulmanes de Francia que son objetos de hostigamiento por su fe".

El líder turco calificó a Francia de "una parte de nazismo", explicando que "los que están en el poder en Francia (...) empiezan a alentar los ataques contra los musulmanes".

Por su parte, Eric Mamer, el portavoz de la Comisión Europea, dijo que la Unión Europea lamenta los llamamientos a boicotear los productos franceses que se oyen en Oriente Medio.

"Hemos oído unas incitaciones al boicoteo, las que calificamos como lamentables", señaló y al mismo tiempo constató que "ningún Gobierno extranjero las ha apoyado".

A inicios de octubre, tras el bárbaro asesinato en Francia del profesor de Historia, el líder de Francia pronunció un gran discurso en el que abordó la lucha contra el separatismo en Francia y anunció que presentará el 9 de diciembre un proyecto de ley destinado a fortalecer los valores republicanos.

En el marco de la lucha contra el separatismo islámico, las autoridades francesas también planean prestar una especial atención a la educación de los niños.

Macron también planteó la idea de crear, junto con el Consejo de Musulmanes de Francia, una organización que permita desarrollar un "islam ilustrado" en el país europeo.

Según el presidente galo, es necesario "liberar al islam en Francia de la influencia extranjera y fortalecer el control sobre la financiación de las mezquitas".

Tras estas declaraciones en Oriente Medio llovieron críticas sobre la posición mantenida por las autoridades francesas y resonaron los llamamientos a boicotear los artículos franceses.

El Ministerio de Exteriores de Francia exigió cesar sin dilaciones tales llamamientos.