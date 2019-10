Un medio de EEUU: Trump está obsesionado con robar el petróleo sirio

Una serie de tuits y declaraciones del presidente estadounidense dejan claro que la prioridad de Donald Trump en Siria es el petróleo, dice un artículo de New York Magazine, escrito por Benjamin Hart.

"Hemos asegurado el petróleo y, por lo tanto, un pequeño número de tropas estadounidenses permanecerán en la zona. Donde tienen el petróleo. Y vamos a asegurarlo, y vamos a decidir qué haremos con él en el futuro", declaró el mandatario de EEUU.

Un convoy de tropas estadounidenses regresó de Irak a la provincia siria de Hasaka , en el noreste del país, el pasado 26 de octubre. Alrededor del 90% de la producción de petróleo sirio se concentra en el banco oriental del río Éufrates.

Unos oficiales de EEUU, que pidieron anonimato, comunicaron al periódico The Washington Post que las tropas estadounidenses están llegando a la provincia de Deir Ezzor. Los refuerzos ayudarán a "prevenir que los campos petrolíferos caigan en manos de Daesh (grupo terrorista prohibido en Rusia y otros países) u otros actores que desestabilizan" la situación, dijo una de las fuentes citadas sin dar más detalles por motivos de seguridad.

"La pregunta de por qué Estados Unidos tiene derecho al petróleo de otro país —en especial, si supuestamente se está retirando completamente de ese país— ha recibido sorprendentemente poca atención en medio del actual desastre en Siria", comenta Benjamin Hart en su artículo para New York Magazine.

Según el autor de la publicación, la idea de que el objetivo central de Estados Unidos en Oriente Medio es el saqueo de los recursos naturales se parece a las teorías de conspiración en torno a la invasión estadounidense de Irak.

La obsesión actual de Trump recuerda su propia actitud a esa guerra, señala el columnista. En 2013, Trump declaró: "Todavía no puedo creer que dejamos Irak sin petróleo". Hart hace referencia a un artículo del medio Axios del año pasado que informaba sobre la "absurda idea" que Trump presentó repetidamente al primer ministro de Irak de que "el país debería pagar a Estados Unidos en petróleo por el favor de haberla invadido".

El 24 de abril Trump escribió en Twitter: "¡Quizás sea hora de que los kurdos empiecen a dirigirse a la región petrolífera!". Las palabras del presidente estadounidense "parecen sugerir que los incondicionales aliados de Estados Unidos deberían retirarse completamente de la región por la que han luchado y muerto y, en vez de ello, concentrar sus fuerzas en ayudar un poco más a la Administración Trump con sus estrechos intereses", comenta Benjamin Hart.

No obstante, esa idea no les pareció atractiva a los kurdos. Un corresponsal de NBC News tuiteó: "Los kurdos dicen que no sacrificaron a 11.000 hombres y mujeres que luchaban contra el ISIS con las fuerzas especiales de EEUU para convertirse en guardias de los campos petroleros sirios remotos".

El portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Ígor Konashénkov, denunció el pasado 26 de octubre que EEUU busca anidarse en Siria para seguir controlando los campos petroleros en el este del país y continuar beneficiándose del contrabando del crudo, algo que representa en sí un saqueo a nivel internacional perpetrado por un Estado.