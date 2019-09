"La nueva ronda de consultas sirias en el formato de Astaná será la más difícil"

La cumbre de los líderes de Rusia, Turquía e Irán, Vladímir Putin, Recep Tayyip Erdogan y Hasan Rohaní, se celebrará el 16 de septiembre en la capital turca, Ankara, según confirmó este 12 de septiembre la administración del presidente turco.

"Cada reunión en el formato de Astaná no fue fácil pero, me parece que, tal como será [la de septiembre] desde el punto de vista de la complejidad de las cuestiones, todavía no ha habido", dijo Baklánov al intervenir una mesa redonda en la sede del grupo mediático Rossiya Segodnia, matriz de Sputnik.

Resaltó que la nueva ronda de consultas será difícil, ya que de momento hay discrepancias entre los garantes de la tregua y el Gobierno sirio, porque no coinciden en algunos temas, en particular la situación en Idlib y el proceso constitucional.

"Tenemos que alcanzar algún compromiso, pero yo mismo no lo veo", puntualizó.

Al mismo tiempo, Baklánov apuntó que previamente se logró mantener el régimen del presidente sirio, Bashar Asad, y derrotar al ISIS (Estado Islámico, proscrito en Rusia), por lo tanto esas cuestiones difíciles se resolverán pero no de inmediato.

Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas.

La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, y la de Astaná (en la capital de Kazajistán, que a finales de marzo pasó a llamarse Nur-Sultán), copatrocinada por Rusia, Turquía e Irán.