Un parlamentario iraní sobre el ataque a los petroleros: "Es muy sospechoso"

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, acusó al país persa ante la prensa de colocar las minas en el casco de los petroleros Kokuka Courageous y Front Altair. De hecho, publicó un vídeo en el que, según su versión, se observa a militares iraníes retirando una mina sin explotar del casco de uno de los petroleros del golfo de Omán.

Alaeddin Boroujerdi, parlamentario iraní y expresidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, explica a Sputnik que, según los datos que maneja el propio Gobierno iraní, el incidente "no es otra cosa que la continuación de la política de EEUU en Oriente Medio y en los golfos Pérsico y de Omán".

"Es muy sospechoso. Estoy seguro de que la política de EEUU en el golfo Pérsico, en el de Omán y en Oriente Medio tienen como objetivo aumentar la tensión en la región. Estados Unidos practica este tipo de política durante las últimas décadas. Es el único país al que le sale rentable culpar a Irán", ha dicho el parlamentario persa.

Boroujerdi califica de falsas las declaraciones del secretario de Estado del país norteamericano cuando culpa a Irán. De hecho, acusa a Washington de estar detrás de los ataques a los petroleros porque "quieren que la región no sea segura" para "vender más armas, construir más bases e incrementar su presencia en la zona". Si no, dice, no se explica por qué durante las últimas décadas no hubo incidentes de este tipo.

Tema relacionado: Irán rechaza las acusaciones de EEUU en relación con el incidente en el golfo de Omán