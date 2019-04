¿Encontró Israel una manera de superar a los S-300?

De acuerdo con el medio Telepolis, el Ejército israelí utilizó esos nuevos misiles recientemente en un ataque a la provincia siria de Hama.

Florian Rotzer, autor del artículo, señaló que en Israel los Rampage son vistos como una respuesta al despliegue de los S-300 rusos en Siria y que estos misiles supuestamente pueden "burlar" a los sistemas de defensa aérea rusos.

© Sputnik / Ministerio de Defensa de la Federación Rusa Una empresa de imágenes satelitales israelí asegura haber captado los S-300 rusos en Siria

El columnista agrega que el Rampage, desarrollado por las compañías Israel Military Industries (IMS) e Israel Aerospace Industries (IAI), fue presentado por primera vez en junio del 2018. El misil mide 4,5 metros de largo, pesa 570 kilogramos y tiene un alcance de hasta 150 kilómetros, según Telepolis. De acuerdo con el medio, el Rampage ha sido diseñado especialmente para atacar objetivos protegidos por los sistemas de defensa aérea, así como para destruir búnkeres subterráneos. Además, el misil tiene dos ojivas que pueden explotar alternativamente.

Sin embargo, de acuerdo con el analista militar ruso Alexéi Leónov, en Siria, a diferencia de Rusia, no hay una cobertura de radar continúa trabajando en interés de la defensa aérea. Los complejos de defensa aérea no están integrados en un sistema multicapas y protegen solamente las estructuras militares y civiles más importantes de Siria. Por lo tanto, existen brechas en la defensa, las cuales son justamente utilizadas por los pilotos de la Fuerza Aérea Israelí al lanzar ataques de misiles sobre el país. Eso no es un indicativo de que los misiles Rampage sean capaces de superar a los S-300.

No te lo pierdas: El suministro de S-300 rusos a Siria "incrementó considerablemente su capacidad defensiva"

Rusia entregó baterías S-300 al Ejército sirio después de que su avión de reconocimiento Il-20 fuera derribado por error en septiembre pasado por la defensa antiaérea siria que repelía una ofensiva de la aviación israelí.

El Ministerio de Exteriores de Rusia aclaró que el envío de los S-300 a Siria no está dirigido contra ningún país, sino que se realizó para contribuir a la estabilidad en la región y proteger a los militares rusos que se encuentran en el país árabe a petición del Gobierno sirio.