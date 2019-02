El canciller saudí afirma que los asesinos de Khashoggi iban por libre

"Su Alteza Real no necesita lavar su imagen porque no está empañada. No tuvo nada que ver con esto. No dio la orden", afirmó Al Jubeir, quien acompaña al príncipe en su gira asiática que incluye visitas a Pakistán, India y China.

La Cancillería saudí rechaza vínculos del caso Khashoggi con el príncipe heredero

El ministro agregó que fue una operación no autorizada.

"Esos individuos eran agentes del gobierno saudí que actuaron fuera de sus poderes", dijo Al Jubeir, al calificar lo sucedido como un" crimen atroz ".

Jamal Khashoggi, columnista del periódico The Washington Post, desapareció en octubre de 2018 tras ingresar en el Consulado saudí en Estambul, adonde había ido para recoger varios papeles.

Mientras el Consulado insistía en que el periodista había salido de la sede diplomática, el diario estadounidense fue el primero en afirmar, citando a sus propias fuentes, que en realidad fue torturado, asesinado y descuartizado.

Luego, ante las presiones de la comunidad internacional, Arabia Saudí admitió que Khashoggi falleció en el Consulado.

Novia de Khashoggi insta a Trump a cambiar su actitud hacia asesinato del periodista

De acuerdo con la investigación de Riad, el periodista fue asesinado por agentes de inteligencia saudí que tenían el objetivo de devolver al periodista a su país, pero "abusaron de sus poderes".

La Fiscalía saudí pidió la pena de muerte para cinco de los 11 sospechosos de estar detrás del asesinato del periodista.

A pesar de que Riad nunca reveló los nombres de los involucrados en el crimen, varios medios apuntan a que entre ellos figura Maher Abdulaziz Mutreb, líder del denominado "escuadrón de sicarios" formado supuestamente por 15 agentes de inteligencia, que rinden cuentas al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed Bin Salman.

EEUU y Canadá sancionaron a 17 nacionales saudíes sospechosos de estar implicados en el asesinato de Khashoggi, entre ellos Mutreb, y Francia y Alemania prohibieron la entrada a 18 ciudadanos de Arabia Saudí.