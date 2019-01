Amnistía pide a EEUU que investigue destrucción de Al Raqa por parte de su coalición

MOSCÚ (Sputnik) — El retiro de las tropas estadounidenses en Siria no significa que Washington pueda ignorar su deber de llevar a cabo una investigación sobre las muertes de civiles a causa del bombardeo en la ciudad siria de Al Raqa, dijo Amnistía Internacional en un comunicado.

"Es deplorable que la coalición liderada por Estados Unidos continúe ignorando su responsabilidad de llevar a cabo investigaciones significativas sobre las cientos de muertes de civiles que causó en Al Raqa [situada al norte de Siria] y en otros lugares; incluso cuando comienza a retirar sus tropas terrestres de Siria", dijo Lynn Maalouf, director de investigación para Medio Oriente de Amnistía Internacional.

Las Fuerzas Democráticas de Siria (SDF), respaldadas por la coalición liderada por Estados Unidos, llevaron a cabo el bombardeo como parte de la Batalla de Al Raqa, que duró desde junio a octubre de 2017.

La ciudad fue devastada y decenas de civiles fueron asesinados mientras se liberaba del poder de ISIS (autoproclamado Estado Islámico, prohibido en Rusia).

El texto de la organización no gubernamental internacional continúa diciendo que la coalición no solo estaba "ignorando sin vergüenza el devastador legado de su campaña de bombardeos", sino que también "agregaba insultos" al demostrar que no tenía intención de ofrecer ninguna compensación a los sobrevivientes de Al Raqa.

"Dejar esta destrucción civil generalizada a su paso es una abominación humanitaria que está en desacuerdo con los valores declarados de la Coalición", dijo Maalouf.

Al Raqa primero cayó en manos de las fuerzas de oposición sirias en 2013 y luego fue capturada por Daesh que la proclamó como su capital de facto.

En 2016, la SDF lanzó una campaña para recuperar la ciudad de los terroristas; la ofensiva culminó en la batalla de Al Raqa en 2017.

En noviembre, Amnistía Internacional lanzó un proyecto de investigación en línea que permite a los usuarios de Internet rastrear la destrucción causada durante la Batalla de Al Raqa.

El observador afirma que la coalición liderada por Estados Unidos ha violado el derecho internacional humanitario por sus actividades en Al Raqa.

Según Amnistía Internacional, más de 2.500 cuerpos han sido recuperados, la mayoría de ellos asesinados por ataques aéreos de la coalición.

Sin embargo, la coalición liderada por EEUU reconoce solo un poco más de 100 muertes de civiles.