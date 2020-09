Venezolanos ven con buenos ojos producción de la vacuna rusa contra COVID-19

La madre de Odra Rengifo pasó 21 días recluida en un hospital público en el estado La Guaira, en el norte de Venezuela, tras desarrollar la enfermedad de COVID-19. La mujer de 69 años logró recuperarse.

Cuando Odra se enteró que el Gobierno planeaba iniciar los trámites para la producción de una vacuna en el país dijo que sintió que la pesadilla que vivió con su madre, tal vez, no se repetiría con los otros miembros de su familia, incluyendo a sus dos hijos de siete y cinco años.

"Creo que es una buena decisión. Pienso que el hecho de que Venezuela sea aliada de Rusia nos da ciertas ventajas para que nuestro país sea uno de los primeros en obtener la vacuna, que tanto esperamos para acabar con esta pandemia que nos cambió la vida por completo", dijo en conversación con Sputnik.

Llegada

El presidente Nicolás Maduro anunció que en octubre estarán llegando al país las primeras vacunas rusas, para la fase tres de los ensayos clínicos.

El Gobierno venezolano está dispuesto a aportar 500 voluntarios para los ensayos de esa última fase.

A eso se suma que el Ejecutivo firmó "documentos de confidencialidad" para iniciar las pruebas de las vacunas en pacientes venezolanos.

Elena Torres, de 43 años, consideró como un éxito que el Gobierno de Maduro trabaje con otros países para lograr una vacuna que pueda frenar al SARS-CoV-2, causante del COVID-19.

"La iniciativa del Gobierno es plausible por toda la situación que está generando esta pandemia a nivel mundial, por la cantidad de personas infectadas y de muertos. Siempre voy a aplaudir estas iniciativas que vayan en pro de mejorar la salud, de combatir el virus y de acabar con la pandemia. Que se logre una vacuna que pueda inmunizar a la población sería una felicidad para todo el mundo", comentó Bautista.

Seguridad

Los ciudadanos consultados por Sputnik señalaron que una vez que la vacuna cumpla con todas las fases clínicas y sea aprobada por los organismos internacionales de salud, estarían dispuestos a colocársela.

Lisandro Escobar, trabajador del sector público, criticó a los que han cuestionado la vacuna rusa, por inmiscuir la política en los asuntos de salud.

"Muchas personas han manifestado que como eso viene de los rusos y los rusos son amigos de Nicolás Maduro y son socialistas entonces no se la ponen, porque siempre el partidismo está involucrado en todas las cosas, pero en lo personal sí me la pondría", acotó.

Génesis Padilla, comerciante del estado Miranda (norte), también condenó el que algunos ciudadanos desconfíen de la vacuna rusa, pero que sí acepten una producida por el Gobierno de Estados Unidos.

"Creo que la gente se alarma porque es Rusia, si la vacuna viniera de Estados Unidos estarían todos contentos, pero no se pierde nada con probar la vacuna en el país si ya estamos en una situación crítica con el coronavirus , es mejor que no probar nada y quedarnos como estamos", dijo la mujer.

Entre tanto, Alfredo Ramírez, residente de Terrazas del Ávila (este), dijo que es normal sentir temor ante una nueva vacuna.

"Sí me pondría la vacuna, no mañana, pero sí me la pondría. Como todos, también quiero tener una sensación de seguridad y no sentir que me están inoculando cualquier cosa. No sé si todos vamos a tener acceso, con el tiempo veremos y pienso que es normal este temor al principio porque nunca habíamos pasado por esto", sostuvo.

Registro

Rusia registró oficialmente su vacuna Sputnik V contra el COVID-19 el pasado 11 de agosto. Según los desarrolladores del Centro Gamaleya genera inmunidad hasta por dos años. El fármaco ya pasó dos etapas de ensayos.

Moscú ha recibido solicitudes para 1.000 millones de dosis de la vacuna de muchos países del mundo. Se espera que en los estudios clínicos participen más de 40.000 personas.

Entre tanto, en Venezuela no es mucho lo que se sabe de los 500 voluntarios para el ensayo de la fase tres. Sin embargo, Maduro asomó la posibilidad de que los primeros en recibirla podrían ser los 14.400 candidatos a diputados para las parlamentarias del próximo seis de diciembre, para que puedan "salir a las calles a hacer sus campañas electorales".