Estos son los países que primero legalizaron el aborto

Las respuestas posibles son tantas como a cuántos se les pregunte. No obstante, aunque la mayoría de las normas que legitiman la interrupción voluntaria del embarazo intentan escapar a ese debate, sí coinciden en que quien se embaraza tiene derecho a no morir.

No siempre fue necesaria una ley para garantizar el aborto, porque no siempre se concibió como delito. En el mundo grecorromano, cuando la influencia de los preceptos cristianos todavía no era masiva, el aborto no era considerado ni crimen ni delito en ningún estrato de la sociedad. Sócrates lo consideraba un derecho materno: los hombres no tenían voz en estos asuntos.

Hasta mediados del siglo XIX se consideraba que el feto no era persona hasta que la mujer embarazada sentía sus primeros movimientos. Sin embargo, las leyes contra el aborto se generalizaron en esa época en Estados Unidos. Tenían el cometido de evitar la muerte de la madre por envenenamiento; es que hasta mediados del siglo las drogas para inducir abortos se anunciaban en los periódicos y se podían comprar en farmacias del país.

En 1900 la ilegalidad del aborto se había extendido en casi todo el mundo, aunque se autorizaba en casos donde la madre corría peligro de muerte. Aun así, las mujeres continuaban abortando a puertas cerradas.

La primera legalización del mundo tuvo lugar en la Unión Soviética en 1920. Otros países del régimen comunista que hicieron lo mismo fue Polonia, Hungría y Bulgaria en 1956, y Checoslovaquia en 1957. En Cuba se legalizó en 1965.

Le sigue Inglaterra, en 1967. En Estados Unidos hay un indicio en 1973, por la sentencia de la la Corte Suprema en el caso "Roe vs Wade", que fue favorable al aborto, pero recién en 1975 se promulgó la Ley Veil, que autorizaba el aborto libre y gratuito hasta las 10 semanas de embarazo.

La decisión de Estados Unidos sembró el germen de legislaciones que permiten el aborto en Francia, Austria y Suecia en 1975, Alemania Occidental y Dinamarca al año siguiente, Luxemburgo en 1978, Holanda en 1981, Portugal en 1984, España en 1985, Grecia en 1986 y Bélgica en 1990.

En África el país abortista por excelencia es la República de Sudáfrica donde se aprueba la legislación abortista en 1997.

En América Latina, la década del 90 tuvo casos paradigmáticos. En El Salvador y Argentina, se cambiaron las leyes constitucionales para defender la vida desde el momento de la concepción. En 2009 Santo Domingo transitó el mismo camino.

En Ciudad de México el aborto se legalizó en 2007, convirtiéndose en el segundo lugar de Hispanoamérica, admás de Cuba, donde se autorizó el aborto. Sin embargo, como reacción a la legislación introducida en el Distrito Federal, en los años siguientes 18 estados mexicanos han ido reformando sus constituciones para estipular la inviolabilidad de la vida humana y protegerla del aborto.

En 2012 Uruguay se convirtió en el primer país de América del Sur en aprobar el aborto. En 2018 Irlanda aprobó el aborto. Actualmente el Senado argentino tiene a estudio un proyecto de ley ya aprobado por la Cámara de Diputados para legalizar el aborto.

