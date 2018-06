Un portugués llega a Moscú en bicicleta y se queda encantado con Rusia

"Mucha gente tiene prejuicios en contra de Rusia y sus ciudadanos, pero aquí no he visto nada negativo. Al contrario, toda la gente con que me he encontrado ha sido amable, cariñosa y encantadora, y siempre estaba dispuesta para ayudarte", dijo Batista a Sputnik.

"Quiero aconsejar a todos: venid a Rusia, venid a este país maravilloso. Venid para conocer mejor a su pueblo. Yo mismo me he convencido de que son enteramente lo contrario de lo que dicen de ellos", agregó.

Élder Batista dijo que a la Plaza Roja, que es el corazón de Moscú y por ser dónde se encuentra el simbólico kilómetro cero, llegará este 18 de junio por la noche.

Según él, el viaje de 45 días ha pasado bien, aunque tuvo unos días muy duros, sobre todo debido a lluvias, tormentas y fuertes vientos, "pero es una tontería porque he tenido muchos más días muy agradables, sobre todo por las personas tan acogedoras que he conocido".

El portugués confesó que siempre soñaba con hacer un viaje a Rusia, pero además de eso y el deseo de apoyar a su equipo nacional, había otro objetivo muy importante: ayudar a recaudar el dinero para la Asociación portuguesa 'Acreditar — Associacao de Pais e Amigos de Criancas com Cancro' ('Creer — Asociación de Padres y Amigos de Niños con Cáncer'), que ayuda a los niños con cáncer.

El ciclista agregó que en cada lugar por el que pasaba intentaba contar sobre la Asociación y su trabajo.

"Al menos, he hecho todo para lograr mi objetivo, aunque es la gente que va a decidir si lo he alcanzado o no. Pero me he volcado con todas mis fuerzas tanto físicas como espirituales (en este proyecto)", concluyó.

Batista comenzó su viaje el 6 de mayo y dejó atrás España, Francia, Alemania, Polonia, Lituania, Letonia, y cruzó la frontera con Rusia el 13 de junio, durante su gira, ha compartido sus impresiones, fotos y videos con sus casi 6.000 seguidores.

El primer partido de Portugal fue contra España y acabó con el resultado 3-3 , los tres goles portugueses anotados por el capitán del conjunto luso, Cristiano Ronaldo.

En la segunda ronda de la fase de grupos, los portugueses se medirán a Marruecos, el 20 de junio, en el estadio Luzhnikí de Moscú; y a Irán, el día 25 de junio, en el Mordovia Arena de Saransk.

El primer Mundial de fútbol en Rusia se celebra del 14 de junio al 15 de julio en once ciudades: Moscú, San Petersburgo, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi, Kazán, Kaliningrado, Volgogrado, Nizni Nóvgorod y Ekaterimburgo.