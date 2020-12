Tijanóvskaya acusa a la UE de inepcia con respecto a la situación en Bielorrusia

MOSCÚ (Sputnik) — La opositora bielorrusa, Svetlana Tijanóvskaya, declaró que la Unión Europea solo expresa su preocupación por la situación de Bielorrusia, pero en realidad no puede hacer nada.

"Cuando era una persona común, pensaba que Europa era tan cercana y grande, y sus líderes son tan fuertes que definitivamente harían algo, no se quedarían de brazos cruzados. Ahora entiendo que, aunque han expresado su preocupación, su solidaridad, de hecho, no pueden hacer nada", declaró la política en una entrevista con la revista New Yorker.

La opositora señaló que durante varios meses se lleva a cabo una labor para imponer sanciones económicas contra Minsk, pero el proceso va "lento y difícil".

"Los líderes europeos están actuando con cautela, siempre con la mirada puesta en Rusia. Esto nos duele", afirmó.

Tijanóvskaya expresó que, poco a poco, llega a comprender que no debe agradecer solo las declaraciones de preocupación, sino que debe exigir acciones concretas.

Bielorrusia es escenario de protestas desde el 9 de agosto por los resultados de las elecciones presidenciales que revalidaron un nuevo período del actual mandatario, Alexandr Lukashenko.

Si bien las autoridades electorales sostienen que el presidente del país, Alexandr Lukashenko obtuvo más del 80% de los votos, la oposición insiste en que ganó Tijanóvskaya.

La opositora, que se vio obligada a abandonar el país poco después de los comicios y fue declarada en busca internacional a principios de octubre, se encuentra actualmente en Lituania.