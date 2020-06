El ministro de Defensa de Serbia da positivo al coronavirus

"Después de que uno de los secretarios de estado del Ministerio de Defensa fuera hospitalizado con el COVID-19, durante las pruebas regulares de todas las personas con las cuales contactó, se estableció que el ministro de Defensa, Aleksandar Vulin, dio positivo al coronavirus", señala el comunicado.

El texto añade que el ministro se siente bien y dado que no tiene síntomas de la enfermedad se encuentra en aislamiento.