Bundestag llama a prohibir a Hizbulá en el territorio de Alemania

El llamamiento fue iniciativa de las facciones de la alianza gobernante del Partido Socialdemócrata (SPD) con la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la Unión Social Cristiana (CSU), y del Partido Democrático Libre (FDP).

Esos partidos fueron los que apoyaron el documento. Los demás:

el Partido de la Izquierda,

Los Verdes,

Alternativa para Alemania

se abstuvieron de votar.

Los Verdes y Alternativa para Alemania habían propuesto opciones con exigencias más rigurosas, pero fueron rechazadas.

Los autores del documento aprobado explican que en Alemania hay cerca de un millar de partidarios de Hizbulá y que su número va en aumento. También dicen que el país es usado por Hizbulá como refugio y centro logístico de los miembros de ese grupo libanés.

Según afirman los políticos, Hizbulá recibey también actúa en el mercado de drogas y armamento.

Como medidas concretas, los diputados proponen seguir observando las actividades de los partidarios de Hizbulá en Alemania y combatir el blanqueo de dinero y la financiación de las actividades terroristas.

El documento aprobado —a diferencia de la iniciativa del partido Alternativa para Alemania— no exige prohibir a Hizbulá como organización. Los diputados explican que en Alemania no se ha probado la existencia de las "estructuras organizativas de Hizbulá", es decir, que ese grupo no existe como persona jurídica.