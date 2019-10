Boris Johnson niega acusaciones de abuso sexual

LONDRES (Sputnik) — El jefe del Gobierno del Reino Unido, Boris Johnson, rechazó por "inciertas" las alegaciones de que toqueteó sin permiso a dos jóvenes periodistas cuando dirigía el semanario The Spectator dos décadas atrás.

"No minimizo la importancia de tales alegaciones y no minimizo la importancia de la cuestión, pero no es cierto", respondió este 1 de octubre en una entrevista con la BBC.

Insinuaciones de abuso sexual y de conducta indebida en los años que fue alcalde de Londres están nublando el congreso anual del Partido Conservador, que se clausurará el 2 de octubre con un discurso del primer ministro.

Los delegados se reúnen desde el 29 de septiembre en Manchester mientras periódicos, televisiones y redes sociales multiplican el eco de las denuncias.

"¿Tiene usted un problema con las mujeres?", le preguntó a Johnson el entrevistador de la BBC del programa radiofónico Today.

La periodista Charlotte Edwardes desveló en The Sunday Times cómo fue víctima de los supuestos excesos de Johnson durante una comida de trabajo cuando el ahora primer ministro era su jefe en el semanario de corte conservador.

"Bajo la mesa siento la mano de Johnson en mi muslo, me lo aprieta…", escribe Edwards en tiempo presente para "recrear el ambiente" del incidente.

Recuerda en la columna un consejo que le dio su madre para protegerse de depredadores sexuales, pero agrega: "esto es trabajo, me mantengo en silencio".

La mujer del polémico jefe de Gabinete del mandatario conservador, Dominic Cummings, negó a su vez que ella sea la segunda mujer a quien Johnson supuestamente toqueteó bajo el mantel durante el almuerzo rememorado por Edwardes.

Por otra parte, la policía, la autoridad local de Londres y el ministerio de Cultura investigan las alegaciones de abuso de poder e influencia del exalcalde para favorecer a una exmodelo y emprendedora estadounidense, que expuso el mismo dominical la semana pasada.

Johnson defiende su gestión municipal que, según reiteró, ejecutó con "absoluta corrección".

Y en su entrevista con la BBC insinuó que las últimas insinuaciones sobre su cuestionado comportamiento con las mujeres se derivan de que hay "mucha gente que no quiere que se ejecute el Brexit".

Se espera que Johnson presente su propuesta legal en la renegociación de los términos del divorcio de la Unión Europea (UE) horas después del cierre del congreso conservador.

El Parlamento de Westminster aprobó una ley que fuerza al primer ministro a solicitar una extensión del Brexit si no hay signos de un pacto con la UE durante la cumbre del Consejo Europeo, los 17 y 18 de octubre.

Johnson se aferra de momento a su mantra de que Reino Unido abandonará el bloque de Bruselas el 31 de octubre sea como sea.