El canciller austriaco se enfrenta a una moción de censura

La medida fue promovida por el partido Jetzt en medio del escándalo en torno al exvicecanciller austriaco, Heinz-Christian Strache. La formación acusó a Kurz de buscar aumentar su poder al expulsar del Gobierno al Partido de la Libertad de Austria (FPÖ, por sus siglas en alemán).

© REUTERS / Leonhard Foeger El Gobierno de transición en Austria se juramenta ante el presidente

No obstante, los siete escaños de Jetzt no serían suficientes para aprobar la moción de censura y el partido liberal NEOS, con 10 escaños, ya anunció que no la apoyará, por lo que todo dependerá de cómo voten el opositor Partido Socialdemócrata y los ya exaliados de Kurz del FPÖ.

El conservador Partido Popular liderado por el canciller cuenta con 61 escaños en la Cámara baja.

De prosperar la moción de censura este lunes, será la primera vez desde 1945 que un canciller austriaco quede destituido por el Consejo Nacional.

Temas relacionados: Kurz pide comicios anticipados en Austria tras escándalo en torno al antiguo vicecanciller

Una semana antes de las elecciones al Parlamento Europeo, varios medios importantes de Alemania publicaron de modo sincronizado la noticia de que Strache estuvo debatiendo con una presunta nacional rusa –ciudadana de Letonia, según el propio político– la posibilidad de adquirir activos de unos medios con el fin de influir en los comicios.

© Sputnik / Maxim Blinov La Cancillería rusa ve un intento de denigrar a Moscú en el escándalo de Austria

El periódico alemán Die Welt escribió que el encuentro grabado en vídeo fue una trampa tendida contra ese político, quien junto con su FPÖ se pronunciaba a favor de cancelar las sanciones contra Rusia y normalizar las relaciones con este país.

Strache calificó lo sucedido como una trampa y un plan de asesinato político, pero se vio obligado a presentar la dimisión.

Kurz se negó a seguir formando una coalición con el FPÖ y anunció la celebración de elecciones parlamentarias anticipadas en el país.

La Fiscalía de Austria no halló motivos para iniciar una investigación contra Strache, después de haber examinado el vídeo comprometedor que provocó su renuncia.