"Juicio a Assange sentará un precedente para el periodismo y la libertad de expresión"

"Es tan importante lo que se decida en este juicio no sólo para el destino del periodista Assange sino porque sentará un precedente para la libertad de expresión y para cualquier periodista del mundo; EEUU quiere extraditar a una persona que no es estadounidense, que no ha publicado en ese país, simplemente porque a ellos no le gusta lo que él ha escrito", dijo Narváez a Sputnik.

Assange fue despojado el 11 de abril del asilo que le proporcionaba Ecuador en su Embajada en el Reino Unido y detenido por la policía británica por violar las condiciones de su libertad cautelar en 2012.

Su detención se produjo también debido a que EEUU presentó el mismo día una solicitud de extradición para juzgar al ciberactivista australiano por una presunta comisión de delitos de intrusión informática.

Este 2 de mayo se inició la audiencia por la extradición de Assange a EEUU para ser juzgado por las filtraciones de su portal WikiLeaks.

Durante la audiencia, el activista dijo que no deseaba ser entregado por "haber hecho un periodismo que ha ganado muchos premios y ha protegido a muchas personas".

El 1 de mayo Assange fue condenado por el Tribunal de Magistrados de Westminster a 50 semanas de prisión por burlar las condiciones de su libertad en junio de 2012.

Narváez, quien fuera cónsul de Ecuador en Londres en el periodo de 2011-2017, dijo que el proceso de extradición estará "muy peleado y será largo" porque pondrá en juego la solidez del sistema judicial británico.

"Si Assange es extraditado, cualquier periodista en cualquier parte del mundo estaría en riesgo de que EEUU lo quiera extraditar; vamos a ver qué tan independiente del poder político es", dijo el diplomático que también teme que "la presión de EEUU consiga que esta extradición se lleve a efecto".

Además, recordó la "relación muy especial entre EEUU y Reino Unido".

​Cuando se trata de temas de seguridad nacional, Gran Bretaña no tiene ninguna soberanía frente a EEUU, opinó quien compartió tiempo en la representación ecuatoriana en Londres.

De todas formas, Narváez aseveró que hay que "aferrarse a la esperanza" porque en este caso se requiere la "solidaridad" de la sociedad civil.

"Lamentablemente a Julian Assange no lo protegen ni los estados ni los gobiernos, los únicos que lo protegemos somos la sociedad civil", agregó.

Los cargos por los que se lo acusan son un "puente o entrada" para cargarle muchos años más por espionaje o seguridad nacional, dijo Narváez.

"Los grandes medios han hecho una cobertura poco seria. Se ha dado prioridad a otras cosas que no son de fondo, la estadía de Assange en la Embajada, si era buen huésped o no, cosas que son totalmente irrelevantes. Los medios sea por acción o por omisión al final están actuando a favor de EEUU", agregó.

Assange se refugió en la sede diplomática ecuatoriana en junio de 2012 tras perder todas las apelaciones contra la extradición que el Reino Unido se aprestaba a cumplir, accediendo al pedido de la fiscalía sueca que lo requería para juzgarlo por presuntos delitos sexuales.

El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podía enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos secretos sobre las guerras de EEUU en Irak y Afganistán, así como cientos de miles de cables diplomáticos, entre otros secretos de Estado.

Los cargos contra Assange en Suecia prescribieron en 2017, pero el Reino Unido se negó a levantarle la orden de arresto.