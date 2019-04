¿Por qué Polonia acusa Alemania de "pagar por las armas de Putin"?

Durante su visita oficial al país norteamericano, Morawiecki concedió una entrevista al canal FoxNews, en la que puso de relieve que Alemania gasta solamente un 1,23% de su PIB en Defensa y que, además de ello, planea comprar gas de origen ruso a través del gasoducto Nord Stream 2.

"Pagar por el gas ruso es como pagar por las armas de Putin", agregó el primer ministro polaco.

Para el politólogo y profesor universitario Adam Wielomski, las duras declaraciones encajan en la "retórica general de Occidente".

© REUTERS / Ints Kalnins Embajadora de EEUU: Washington aumentará la cantidad del contingente militar en Polonia

"Esto corresponde tanto a la retórica estadounidense como a la que adopta el actual Gobierno polaco. Se basa en la convicción de que los contactos económicos de los países europeos con Rusia son inmorales, erróneos desde un punto de vista político y socavan los intereses de la OTAN, la Unión Europea y todo el mundo occidental. No me sorprende, puesto que el [partido del primer ministro] Ley y Justicia comparte esta opinión", afirmó a Sputnik el profesor.

Wielomski destacó, sin embargo, que las relaciones de Estados Unidos con Rusia son distintas de las llevadas a cabo por los países europeos. Sin embargo, para el experto "existe una diferencia fundamental entre Estados Unidos, que formulan sus demandas desde el otro lado del océano, y los países europeos. El volumen de negocios de Estados Unidos con Rusia es pequeño, por lo que la introducción de distintas sanciones y restricciones comerciales no tiene un impacto especial ni en la economía de EEUU, ni en la rusa".

"La situación de los países europeos es diferente, sus contactos económicos con Rusia son mucho más amplios, especialmente con respecto al suministro de materias primas rusas. Sin embargo, el primer ministro Morawiecki y el Gobierno polaco están totalmente de acuerdo con la posición de Estados Unidos", lamentó el experto.

De acuerdo con Wielomski, al afirmar que existe una amenaza militar por parte de Rusia, Polonia planea gastar más del 2% de su PIB en fines militares, lo que significa, principalmente, comprar armas estadounidenses.

"Como Alemania no comparte la posición estadounidense en la cuestión de las relaciones occidentales con Rusia, no está preocupada por la supuesta amenaza militar y, consecuentemente, no gasta grandes cuantías en defensa nacional, tampoco ve nada malo en comprar petróleo y gas de Rusia. Y esta es la diferencia radical entre las dos posiciones geopolíticas sobre el tema de las relaciones internacionales modernas", detalló el politólogo polaco.

De acuerdo con los últimos datos de la Oficina Europea de Estadística, en el período de enero a octubre de 2018 Polonia, importó una cantidad récord de carbón, casi 16 millones de toneladas. De este total, 11,2 millones de toneladas provinieron de Rusia y costaron a Polonia 1.000 millones de dólares. Es decir, aunque las importaciones de petróleo y gas están disminuyendo, la compra de carbón está creciendo. Wielomski comentó que las agencias gubernamentales oficiales y la televisión estatal evitan este tema, ya que expone la diferencia fundamental entre la teoría y la práctica.

"Si Polonia también comprara carbón en algún lugar más caro, que no fuera en Rusia, la situación sería absolutamente absurda. Además, nunca supe que Estados Unidos fuera un importante exportador de carbón y creo que comprarlo en el extranjero no tendría ningún sentido ni que fuera posible en general", consideró.

Para Wielomski, la intención de Morawiecki con sus duras declaraciones hacia a Rusia es solo "complacer al poderoso aliado a quién visitó".