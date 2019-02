"Las sanciones contra Rusia tuvieron consecuencias inesperadas para los trabajadores en Suecia"

"Apoyamos las sanciones [contra Rusia], pero tuvieron consecuencias inesperadas para 500 trabajadores en Suecia", dijo la ministra de Comercio de Suecia, Ann Linde, al periódico financiero Dagens Industri.

Añadió que el Gobierno supervisa constantemente las decisiones sobre nuevas sanciones y se está comunicando activamente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para evitar consecuencias negativas para las empresas suecas.

Como señala el periódico, con referencia a un representante de Kubal, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos la compañía no pudo, en particular, realizar pagos, porque los bancos no aprobaron las transacciones.

Según Linde, la atenuación del régimen de sanciones para Rusal se logró a través de negociaciones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, porque Deripaska actualmente no tiene "control total" de la compañía.

"El Departamento del Tesoro [de EEUU] puede declarar en cualquier momento que Rusal no cumple con el acuerdo, y en este caso no se puede garantizar que las sanciones no se vuelvan a imponer", dijo Linde.

El 27 de enero, el Departamento del Tesoro de EEUU levantó sus restricciones a tres empresas rusas —Rusal, En+ Group y Eurosibenergo— vinculadas al magnate Oleg Deripaska que está sujeto a las sanciones de Washington.

El ente explicó que la medida se produce después de que las tres compañías aceptaran reducir el control por parte de Deripaska y garantizaran una "transparencia sin precedentes para el Departamento del Tesoro en sus operaciones".

Al mismo tiempo, el organismo mantuvo la vigencia de todas sus sanciones contra el propio Deripaska.

