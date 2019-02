¿Vuelta a la Guerra Fría? Revelan el plan de evacuación de la Reina Isabel II

Parece que los especialistas recuperaron los planes para rescatar a la familia real que estuvieron vigentes durante la Guerra Fría y los 'reorientaron'.

© REUTERS / Peter Nicholls La reina Isabel II promulga la ley del Brexit

Los planes, que originalmente fueron diseñados para ser puestos en acción en caso de un ataque nuclear de la Unión Soviética, prevén la evacuación de la reina y del duque de Edimburgo de Londres a un lugar secreto.

Los altos funcionarios de Whitehall temen que la jefa del Estado británico, que debe permanecer políticamente neutral, pueda convertirse en blanco de la ira pública.

La reina ya llamó a los británicos a buscar un "terreno común" y aconsejó "nunca perder de vista el panorama general" en un discurso que se interpretó como una referencia velada al Brexit y que enfureció tanto a los partidarios como a la los detractores de la salida de la UE.

© REUTERS / Alastair Grant/Pool La reina Isabel II pone el Brexit en marcha tras disolver el Parlamento

El futuro Brexit, planeado para el 29 de marzo, ha polarizado a la sociedad británica y causado un enorme conflicto después de que Bruselas pusiera unas duras condiciones económicas para la salida del Reino Unido de la UE. La primera ministra británica, Theresa May, de momento no goza del apoyo unánime del Parlamento, mientras que el líder de la oposición, Jeremy Corbin, afirmó abiertamente que el Brexit "no corresponde a los intereses de todo el país".

Si la mayoría de los diputados votan en contra, el acuerdo de May se quedará sin efecto. En este caso, el Reino Unido podría abandonar la UE sin un acuerdo previo o prolongar el plazo para las negociaciones con Bruselas.

Es poco probable que la UE le dé al actual Gobierno británico una segunda oportunidad para negociar un acuerdo, ya que no tiene la intención de suavizar su posición. Por lo tanto, cobran fuerza las opciones de un cambio de Gobierno o un segundo referéndum sobre el Brexit.